Spielte Georgina in der Dschungelprüfung gegen das Team?

Auch an Tag 11 des Allstars-Dschungelcamp ist von Harmonie keine Spur. Sarah Knappik (37), Georgina Fleur (34) und Kader Loth (51) treten gemeinsam zur Dschungelprüfung an. Dabei soll die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ihre zwei Mitstreiterinnen durch ein verwinkeltes Labyrinth lotsen. Doch anstatt zusammenzuarbeiten, arbeiten die Camperinnen eher gegeneinander. Georgina ignoriert gekonnt Sarahs Anweisungen und beansprucht damit fast die gesamte Zeit der Prüfung. Für Kader bedeutet dies, dass sie in den verbleibenden fünf Minuten nicht richtig antreten kann. "Ich habe das nicht verdient, man hat mir meine Chance weggenommen", meckert die 51-Jährige nach dem Spiel und wirft Georgina vor, sie habe absichtlich versucht, sich in ein besseres Licht zu rücken.

Diese Vorwürfe lässt Georgina nicht auf sich sitzen. "Ich habe nur gesagt, ich gehe als Erste rein, damit wir heute Abend etwas zu essen haben. Du hättest auch als Erste reingehen können", verteidigt sie sich und fügt sauer hinzu: "Es ist doch alles auf Kamera, warum muss ich mich hier rechtfertigen, was soll die Scheiße? Du [Sarah] hast doch gesagt, geh als Erste rein und hol fünf Sterne?" Doch auf die Unterstützung von Sarah kann Georgina offenbar nicht bauen. "Du hast ja auf mich nicht mal gehört. Du hast ja da dein Ding komplett alleine gemacht. Da könnte man schon denken, dass du nur daran gedacht hast, deinen eigenen Arsch zu retten", stellt sich das ehemalige Model auf Kaders Seite. Da platzt der ehemaligen Bachelor-Kandidatin der Kragen. "Okay, wisst ihr was? Nehmt die Sterne, und f*ckt euch", wütet sie unter Tränen.

Es ist nicht Georginas erster Wutausbruch im Dschungel. Erst in der vergangenen Episode eskalierte ein Streit zwischen der 34-Jährigen und Elena Miras (32). Der Rotschopf war offenkundig mit den Kochkünsten der Love Island-Gewinnerin unzufrieden, woraufhin diese sie lauthals als "undankbar und falsch" betitelte. Georgina explodiert daraufhin. "Dieses Mädchen ist aus der Gosse. [...] Warum macht die denn drei Stunden Reis, wie dumm kann man sein? Ein dummes Stück ist das!", tobte sie vor Wut.

Anzeige Anzeige

RTL Sarah Knappik, Kader Loth und Georgina Fleur, Dschungelcamp-Kandidaten 2024

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras, TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, dass Georgina absichtlich nicht kooperiert hat? Ja, ich bin da ganz auf Kader und Sarahs Seite. Nein, sie wollte einfach nur für die Gruppe stark sein! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de