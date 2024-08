Häusliche Gewalt: Danni Büchner berichtet von Ex-Beziehung

Im Allstars-Dschungelcamp kommen die Promis derzeit an ihre Grenzen. Nicht nur Thorsten Legat (55) zeigte seine verletzliche Seite und berichtete von seiner gewaltvollen Kindheit. Auch Daniela Büchner (46) gab am Lagerfeuer zu, dass sie häusliche Gewalt am eigenen Leib erfahren musste: Einer ihrer Ex-Freunde habe die TV-Bekanntheit geschlagen. Im Interview mit RTL berichtete Danni nun, wie sie damals den Schlussstrich ziehen konnte: "Ich dachte mir so: Das ist falsch. Ich habe drei Kinder. Was wäre, wenn diese Situation meinen Töchtern passiert?" Danach habe sie das Erlebte mit einer Therapie verarbeitet und betont nun: "Das werde ich nie mehr zulassen, egal wie sehr ich einen Menschen liebe, denn ich trage Verantwortung für meine Kinder."

Im Dschungel erzählte Danni noch mehr über die schlimme Zeit. "Ich hatte jemanden kennengelernt, mit dem ich zusammen war, und der hat mich fertiggemacht. Viele Jahre beleidigt, geschlagen, angespuckt", führte die Das große Promi-Büßen-Bekanntheit am Lagerfeuer aus. Das hatte Auswirkungen auf sie: "Ich hatte ganz schlimme Depressionen. Ich habe mich selbst geschlagen. Ich habe alles geglaubt, was dieser Mensch zu mir gesagt hat in der Wut."

Welcher Ex-Freund das genau war, berichtet Danni nicht – allerdings sei das vor ihrer Ehe mit Jens Büchner (✝49) gewesen. Damals brachte sie ihre drei Kinder Jada (19), Joelina (24) und Volkan mit in die Beziehung. Mit Jens bekam Danni dann Jahre später noch die Zwillinge Jenna (8) und Diego (8).

Anzeige Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren Zwillingen Diego und Jenna

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de