Hat Ben Affleck nach Trennung noch Kontakt zu J.Los Kindern?

Jennifer Lopez (55) und Ben Afflecks (52) Ehe ist endgültig Geschichte. Auch wenn die beiden keine gemeinsamen Kinder bekommen haben, stehen sie den jeweiligen Kindern ihres Partners sehr nah. Ein Insider plaudert nun gegenüber People aus, dass J.Lo nach wie vor ein enges Verhältnis zu Bens Kindern aus seiner Beziehung zu Jennifer Garner (52) pflegt. Weiter heißt es, dass der "Pearl Harbor"-Darsteller seit der Trennung "keinen Kontakt zu ihren [J.Los] Kindern" habe.

Die Quelle befürchtet, dass Jennifers Zwillinge Bens Abwesenheit nicht gutheißen könnten: "Die Tatsache, dass er ihre Kinder seit langer Zeit nicht mehr gesehen hat, ist so, als ob er sie verlassen hätte." Jennifer hat auch nach dem offiziellen Beziehungs-Aus im April noch regelmäßig am Leben von Bens Kindern teilgenommen. So sei die "On the Floor"-Interpretin bei Samuels (12) Abschlussfeier im Juni gewesen. Mit Violet (18) habe Jennifer sogar eine Woche in den Hamptons verbracht.

Wie ein Insider gegenüber People verriet, achtete Jennifer schon immer darauf, ihre Familie an oberste Stelle zu setzen. Diese Einstellung habe sich im Laufe der Jahre wohl auf den "Justice League"-Darsteller übertragen: "Sie half ihm dabei, wieder ein Familienmensch zu werden." Der Informant glaubte weiter zu wissen, dass sowohl Ben als auch J.Lo weiterhin eine intensive Beziehung zu ihren gegenseitigen Kindern pflegen wollen. "Familie ist für beide sehr wichtig und zusammen waren sie Familienmenschen – die enge Verbindung zueinander hört auch jetzt nicht auf", betonte der Tippgeber weiter.

Instagram / jlo Violet Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2024

