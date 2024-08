Nach Vorwürfen von Ex Amira: Oliver Pocher pöbelt zurück

Die beiden können es einfach nicht lassen! Nachdem Amira Aly (31) bei Schlag den Star 100.000 Euro gewonnen hatte, wetterte sie gegen ihren Ex und Vater ihrer zwei Kinder Oliver Pocher (46) – dieser holt nun aber zum Gegenschlag aus. "Rechnen war noch nie ihre Stärke... Weder ab wann man nicht mehr zusammen war, um andere Typen zu 'daten', wie lange man die Kinder hat, noch wie viel Geld man verdient hat – während der Beziehung, nach der Beziehung", stichelte der Comedian nun in einer Instagram-Story. Auch einen Seitenhieb gegen den neuen Partner seiner Ex konnte sich Olli nicht verkneifen, denn dieser war während Amiras Auftritt bei "Schlag den Star" weit und breit nicht zu sehen: "Und wo ist eigentlich Christian (34) gewesen?"

Vor wenigen Tagen trat Amira gegen Vanessa Mai (32) bei "Schlag den Star" an und gewann. Im Interview mit Bild verriet die 31-Jährige daraufhin, was sie mit dem Preisgeld anstellen wolle – ihr Ex kam dabei nicht gut weg. "Da ich gerade in Köln für mich und meine beiden Söhne ein Haus baue und mein Ex-Mann Olli Pocher, entgegen seiner öffentlichen Behauptungen, nichts für die Kinder bezahlt, werde ich die 100.000 Euro behalten", erklärte Amira gegenüber dem Blatt. Die Moderatorin wolle mit dem Geld unter anderem die Kinderzimmer finanzieren und "die vielen anderen Rechnungen, die anfallen, wenn du alleinerziehende Mutter bist."

Amira und Olli sind sieben Jahre lang als Paar gemeinsam durchs Leben gegangen – vier davon als Eheleute. Im vergangenen Jahr machten dann aber immer wieder Schlagzeilen die Runde, dass es schlecht um ihre Beziehung stehe. Und tatsächlich: Im vergangenen August gaben Amira und Olli schließlich ihre Trennung bekannt. Seitdem liefern sich die beiden eine öffentliche Schlammschlacht, in der Olli unter anderem seine Ex dazu aufforderte, seinen Nachnamen abzulegen. Amira hingegen wollte diesen weiterhin behalten – laut ihrer Aussage der gemeinsamen Kinder zuliebe. Mittlerweile heißt die Beauty auf Social Media aber schon wieder Aly. Gegenüber Bild verriet sie außerdem: "Ich habe beim Standesamt meine Namensänderung beantragt. Es ist noch nicht offiziell durch, nur noch eine Formalie."

Getty Images Amira Aly, Moderatorin

Getty Images Amira und Oliver Pocher auf dem Oktoberfest in München im September 2022

