Nach Wirbelsäulen-OP: Jessica Haller wagt ersten Spaziergang

Jessica Haller (34) musste in der vergangenen Woche aufgrund schwerwiegender Probleme an der Wirbelsäule operiert werden. Nach einer kurzen Netz-Pause scheint es der Bachelor-Bekanntheit deutlich besser zu gehen. Ihr neuester Beitrag auf Instagram zeigt, dass sie ihr Krankenbett sogar schon verlassen hat. "Mein erster kleiner Walk", schreibt Jessica zu dem Schnappschuss, auf dem sie mit einer Gehhilfe freudestrahlend vor einem Fast-Food-Stand steht.

Ihre Fans scheinen sich sehr über Jessicas voranschreitenden Heilungsprozess zu freuen. Neben zahlreichen Genesungswünschen zeigen sich auch einige Nutzer sehr amüsiert über das erste Ausflugsziel der Influencerin. "Und dann zu Kebapland! Der Walk hat sich gelohnt. Gute Besserung weiterhin, meine Liebe!", witzelt ein Follower. Es finden sich auch ein paar bekannte Namen in der Kommentarspalte. Jessicas Ehemann Johannes Haller (36) schreibt scherzhaft: "Oh mein Gott, jetzt schon mein Bild des Jahres in unserem Familienalbum." Auch das Blogger-Paar Marie und Jake, im Netz besser bekannt unter dem Namen Mariefeandjakesnow, hinterlässt der 34-Jährigen: "Ganz viel Liebe und [eine] gute Besserung".

Nach Jessicas Bekanntgabe, dass sie ihre Operation "gut überstanden" habe, war es einige Tage still um sie geworden. In ihrer Story klärte die Influencerin ihre Community über den Grund für ihre Social-Media-Abstinenz auf: "Ich habe die Narkose echt nicht gut vertragen und bin seit heute erst mal so richtig klar im Kopf." Außerdem bedankte sie sich für die umfangreiche Unterstützung ihrer Fans und die große Anteilnahme. "Ich habe es einfach echt hinter mir. Ich kann es selbst nicht fassen. Ich danke meinem Körper", lauteten Jessicas erleichterte Worte.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller und Johannes Haller am Bodensee im August 2024

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im August 2024

