So emotional reagiert Hailie auf die Songs von Vater Eminem

Seit knapp zwei Monaten ist Eminems (51) neues Album "The Death of Slim Shady" nun auf dem Markt. Nicht nur die Fans sind begeistert von der mittlerweile zwölften Platte des Rappers – auch seine Tochter Hailie (28) ist dem Werk verfallen. Bei einigen Songs kommen der 28-Jährigen sogar die Tränen, wie sie nun in ihrem Podcast "Just a Little Shady" verrät. So soll das Musikvideo zu "Somebody Save Me", in dem der Musiker seinen Kummer über verpasste Gelegenheiten und Fehltritte als Vater zum Ausdruck bringt, für sie sehr hart anzuschauen gewesen sein. Danach war die Influencerin sich nicht einmal sicher, ob sie es erneut tun könne. "Ich weine definitiv jedes Mal, wenn ich es höre", führt sie weiter aus. Aber auch ein anderer Track geht ihr sehr nahe. "Zwischen dem und 'Temporary' – ich habe, glaube ich, bei beiden Songs hörbar geschluchzt, aber besonders bei 'Temporary'", gibt der Promisprössling gerührt preis.

Hailie findet in ihrem Podcast auch lobende Worte für ihre Eltern. "Wenn ich mir das Video [zu 'Somebody Save Me'] ansehe und all die Songs anhöre, habe ich das Gefühl, dass meine Eltern einen so guten Job gemacht haben, als ich aufgewachsen bin. Ich habe nicht gemerkt, wie schlimm die Dinge eigentlich waren", erklärt sie. Die 28-Jährige bezieht sich damit auf das Zusammenleben mit ihrem Vater, der in der Vergangenheit mit einer Drogensucht zu kämpfen hatte. "Jetzt, im Nachhinein, als Erwachsene, ist es so erschreckend, daran zu denken. Und ich glaube, deshalb werde ich so emotional, wenn ich daran denke, was alles hätte passieren können", stellt sie fest. Aber auch die älteren Hits ihres Vaters treffen die Influencerin mitten ins Herz – beispielsweise könne sie sich "Mockingbird" nicht anhören, ohne dicke Tränen zu vergießen.

Besonders in Großbritannien scheint Eminems neue Musik gut anzukommen. Seit der Veröffentlichung steht das Album in den britischen Charts unangefochten auf Platz eins! In der ersten Woche konnten die Tracks des Grammy-Preisträgers ganze 45.000 Verkäufe verbuchen. In Deutschland finden die Fans ebenfalls Gefallen an seinem neuen Album. Eminem schafft es hier jedoch nur auf Platz zwei der Charts – nach Taylor Swift (34).

Instagram / hailiejade Hailie Jade Scott Mathers, Podcasterin

Getty Images Eminem im Februar 2022

