Eminem berührt Fans mit emotionalem Song für Tochter Hailie

Auf Eminems (51) neuem Album "The Death of Slim Shady" befindet sich ein Song, der richtig ans Herz geht. Der Rapper widmet die Zeilen seiner Tochter Hailie (28). "Temporary" heißt das Stück und die Fans sind zutiefst berührt von den liebevollen Worten des sonst so harten Musikers. "Ich dachte nicht, dass ich heute zu Eminems neuem Album weinen würde, aber heilige Scheiße... Ich habe zu der Musik gefeiert, bis 'Temporary' kam und ich einfach angefangen habe zu weinen. [...] So ein schöner Song", meint ein User auf X emotional. Und damit ist er nicht allein – viele der Fans im Netz schreiben, Eminems Brief an seine Tochter habe sie zu Tränen gerührt. Ein weiterer Nutzer findet: "Eminems 'Temporary' hätte mit einer Warnung versehen sein müssen."

Mit dem Lied schneidet der 51-Jährige nämlich ein sehr sensibles Thema an. Er beschäftigt sich mit der Zeit nach seinem Tod und will Hailie dabei helfen, den Verlust ihres Vaters – wenn es so weit ist – zu verarbeiten. "Viele Leute fragen mich, ob ich Angst vor dem Tod habe. Ich denke, die Wahrheit ist, dass es mir am meisten Angst macht, nicht in der Lage zu sein, all die Dinge zu sagen, die ich dir sagen möchte, wenn ich nicht mehr da bin. Dieser Song ist also für dich, Hailie, wenn dieser Tag kommt", erklärt Eminem zu Beginn des Titels. Um das Ganze noch ergreifender zu machen, zeigt das Musikvideo dazu Aufnahmen aus Hailies Kindheit, in denen sie mit ihrem Vater albert und kuschelt.

Eminems neues Studioalbum wurde von seinen Unterstützern sehnsüchtig erwartet. Allerdings hat die Platte einen bitteren Beigeschmack, denn es könnte den Abschluss der Karriere des US-Amerikaners markieren. Bei der Ankündigung teilte Eminem auf Instagram Screenshots von Chatnachrichten, die er an seine Kontakte schickte. Die Nachricht war immer dieselbe: "...Und für meinen letzten Trick." Das ließ die Fans bereits spekulieren, dass er seine Musikkarriere ad acta legen wird. Bisher hält sich Eminem selbst zu den Spekulationen aber bedeckt.

Instagram / hailiejade Hailie Jade Scott Mathers, Eminems Tochter

Getty Images Eminem, MTV VMAs 2022

Könnt ihr verstehen, dass Eminems Song für seine Tochter die Fans zum Weinen bringt? Ja, so was geht einem sehr an die Nieren. Nein, das ist doch nur ein Song... Ergebnis anzeigen



