So liebevoll kümmert sich Angelina Jolie nach Unfall um Pax

Ende vergangenen Monats war Angelina Jolies (49) Adoptivsohn Pax Thien Jolie-Pitt (20) in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt und lag tagelang auf der Intensivstation. Wie liebevoll seine Mutter und Geschwister den jungen Mann seither umsorgen, macht jetzt ein Insider gegenüber Ok! Magazine deutlich. "Er braucht eine Menge Schlaf, während er sich erholt, aber wenn er wach ist, ist die ganze Familie bei ihm, schaut Filme mit ihm und leistet ihm einfach Gesellschaft und sorgt dafür, dass er all seine Lieblingsspeisen hat", lautet es.

Nach langem Krankenhausaufenthalt ist Pax mittlerweile wieder bei seinen Liebsten. Darüber seien diese besonders froh. Die Quelle verrät: "Sie sind alle so glücklich, dass er wieder zu Hause ist und sie versuchen, optimistisch zu bleiben. Aber es ist erschreckend, ihn in diesem Zustand zu sehen." Nach seiner Entlassung aus der Klinik liege es seiner Familie vor allem am Herzen, "so viel Zeit wie möglich mit ihm zu verbringen."

Und wie sieht es mit Papa Brad Pitt (60) aus? Zwischen dem Schauspieler und seinen Kindern sowie seiner Ex-Frau herrscht seit geraumer Zeit ein angespanntes Verhältnis. Dies änderte sich auch nach Pax' Unfall nicht – und das, obwohl sich der Hollywoodstar um den Kontakt zu seinem verletzten Sohn bemühte. "Er möchte keine Genesungswünsche von seinem verzweifelten Vater", erklärte ein Informant gegenüber Daily Mail und führte aus: "Brad weiß nicht, was er tun soll, weil es nichts gibt, was er tun kann oder darf. Es ist herzzerreißend."

Getty Images Knox, Zahara, Pax, Angelina Jolie, Vivienne und Shiloh

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

