So riesig ist der Babybauch von Megan McKenna schon geworden

Megan McKenna (31) freut sich auf die bevorstehende Zeit als Mama, genießt ihre letzten Wochen ohne Baby aber trotzdem in vollen Zügen. Das beweist die The Only Way Is Essex-Darstellerin ihren Followern jetzt auf Instagram. Dort teilt sie einige Eindrücke aus ihrem Babymoon – das heißt ihrem Urlaub, bevor der gemeinsame Nachwuchs mit ihrem Verlobten Oliver Burke auf die Welt kommt. Auf den Aufnahmen fällt eine Sache besonders auf: Megans Babybauch ist ordentlich gewachsen!

Ihre kleine Auszeit verbringt die britische TV-Bekanntheit äußerst luxuriös in einem eindrucksvollen Hotelzimmer mit edlem Marmorbad. Passend dazu posiert sie für ihren Beitrag auch zurechtgemacht – jedenfalls was ihr Make-up angeht. Ansonsten macht es sich Megan nämlich in ihrer Unterwäsche auf dem Bett gemütlich. "Während ich mich glamourös gefühlt habe, dachte ich mir, ich fange den Moment ein und teile ihn, denn ich bin sicher, dass ich bald mit Babykotze bedeckt sein werde", erklärt sie unter ihrem Post.

Dass die ehemalige The X Factor: Celebrity-Gewinnerin und ihr Liebster ihr erstes Kind erwarten, verkündete die 31-Jährige vergangenen April im Netz. Sie veröffentlichte ein Video, das einige Momente von Schwangerschaftstest über Ultraschallbilder zu ihrer wachsenden Babykugel zeigt. Dazu schrieb sie: "Ein bisschen von dir und ein bisschen von mir... jetzt sind wir eine Familie." Mittlerweile ist Megan schon in der 33. Woche – also wird sie nicht mehr lange darauf warten müssen, dass ihr Sprössling das Licht der Welt erblickt.

