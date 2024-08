Tami Nehrbass hatte nach der Trennung von Steffen zu kämpfen

Vor rund einer Woche machte Tami Nehrbass (31) die Trennung von Steffen Vogeno publik. Jetzt meldet sich die Bachelor in Paradise-Bekanntheit ausführlich bei ihren Followern auf Instagram und gibt Einblicke in ihre derzeitige Gefühlswelt: "Ich kann mir gerade nicht so vorstellen, in die Kamera zu reden und einen auf happy Tami zu machen, obwohl ich es gerade nicht bin." Der größte Schock sei jedoch mittlerweile verdaut. "Leute, es wird besser, auf jeden Fall", versichert die Blondine ihrer Community. Die ersten Tage nach der Trennung hatte Tami erst einmal fernab von Social Media mit ihrer Freundin und deren Kindern im Urlaub verbracht. "Was im übrigen auch die beste Ablenkung überhaupt war."

Jetzt, wo Tami wieder zurück ist, stellt sie sich die Frage, wie es nun für sie weitergehen soll: "Lenkst du dich ab, schaust, dass du jeden Tag verabredet bist oder beschäftigst du dich mal nur mit dir selbst?" Ihre Antwort? Flexibiltät: "Ich lebe von Tag zu Tag und gucke, wonach ich mich fühle.[...] Jetzt heißt es nach vorne schauen." Auch ihre Arbeit als Fitnesstrainerin schenke ihr derzeit viel Kraft und lasse sie ihren Liebeskummer für einen Moment vergessen.

Die Trennung wird für einige Fans des einstigen Paares ein Schock gewesen sein, denn Tami und Steffen galten eigentlich als das absolute "Bachelor in Paradise"-Traumpaar. Jedoch wurde es zunehmend stiller um die beiden, bis sich die Fitnesstrainerin mit einer traurigen Nachricht bei ihren Followern meldete: "Die letzten Wochen waren sehr kräftezehrend und leider kommt es manchmal anders, als man es sich wünscht. Ich musste merken, dass die Liebe alleine nicht ausreicht. [...] Zusammen zu entscheiden, getrennte Wege zu gehen, war eine der schwierigsten [Entscheidungen]. [...] Ich bin unglaublich gebrochen, dass unsere Geschichte nun ein Ende hat."

Nach Trennung von Steffen: So geht es Tami Nehrbass derzeit

Anzeige Anzeige

Instagram / tami.nehrbass Tami Nehrbass, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTL Tami Nehrbass und Steffen Vogeno beim "Bachelor in Paradise"-Wiedersehen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, Tami wird in Zukunft öfter Einblicke in ihre Gefühlswelt geben? Ja, das kann ich mir schon vorstellen! Nee, ich denke, das wird sie erstmal nicht wieder machen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de