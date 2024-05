"American Idol"-Aus: Katy Perry feiert mit Orlando Bloom

Was für ein Abschied! Katy Perry (39) verlässt American Idol nach sieben Jahren als Jurorin. Zu diesem Anlass gab es für die Sängerin eine gebührende Abschiedsparty, die sie mit ihrem Verlobten Orlando Bloom (47) besuchte. Während ihr Freund das Event ganz leger in Collegejacke und Jeans bestritt, schmiss sich die "I Kissed A Girl"-Interpretin besonders in Schale. Sie trug eine Kombination aus einem asymmetrisch geschnittenen Glitzeroberteil und einem Rock, der ihr leicht um die Beine fiel. Ein langer Schlitz setzte zudem ihre Beine bestens in Szene. Die Feier fand in der Lokalität Catch Steak in Los Angeles statt.

Vor der großen Abschiedssause saß die Musikerin ein letztes Mal in der Jury der Show. Zwar hielt sie sich mit großen Worten zurück, dafür wurde es mit musikalischen Einlagen umso emotionaler. Die Sängerin performte mit dem Drittplatzierten der Show, Jack Blocker, ihren Hit "What Makes A Woman". Die Top-Zwölf-Girls ehrten die Jurorin zudem mit einem Medley ihrer Songs "Teenage Dream", "Dark Horse" und "California Gurls". Gewinnerin der diesjährigen Staffel ist Abi Carter. Als diese zum Abschluss den emotionalen Billie Eilish (22)-Song "What Was I Made For" sang, liefen bei Katy sogar die Tränen, wie ein Clip von Deadline Hollywood zeigt.

Katy Perry saß im Jahr 2018 in der 16. Staffel erstmals in der Jury von "American Idol". Nach sieben Jahren als Jurorin geht für den Superstar mit der 22. Staffel eine Ära zu Ende. Die Musikbekanntheit sprach im Vorfeld mit Entertainment Tonight über ihren Ausstieg. "Ich versuche, Platz für andere Dinge zu schaffen. Es ist nicht so, dass das Ende der Serie bedeutet, dass ich mich auf einer Insel zur Ruhe setze, auch wenn ich das toll fände. Ich werde weiterhin arbeiten", teilte sie. Möglicherweise schafft sie damit auch mehr Zeit für ihre Familie – im Jahr 2020 kam ihre erste Tochter Daisy Dove Bloom (3) auf die Welt.

Anzeige Anzeige

Backgrid Katy Perry und Orlando Bloom auf der "American Idol"-Abschiedsparty für Katy

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry bei der Breakthrough Prize Gala 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch der Look von Katy Perry? Ich finde ihn toll! So überzeugt bin ich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de