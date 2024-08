Darum sind Heino und Thomas Anders in den USA erfolgreich

Heino (85) und Thomas Anders (61) haben musikalisch nur wenige Überschneidungen. Allerdings haben die Sänger eine Gemeinsamkeit – momentan befinden sich beide auf Tour in den USA. Im Gespräch mit Bild verrät der Volkssänger: "Ich bin hier schon vor 40 Jahren aufgetreten und habe Fans gehabt. Das waren damals wie heute deutsche Auswanderer, die mit mir und meinen Liedern eine Brücke zu ihrer Heimat schlagen konnten." Auch der ehemalige Bandkollege von Dieter Bohlen (70) wundert sich nicht über seine Popularität in Übersee. "Musik ist die einzige Weltsprache, die wir haben. Natürlich hat mein Erfolg hier viel mit der Musik von Modern Talking zu tun, die auch in Amerika sehr bekannt war", berichtet der "Cheri Cheri Lady"-Interpret.

Im Interview mit dem Blatt verraten die zwei Künstler auch, ob sie sich vorstellen könnten, einen gemeinsamen Song aufzunehmen. "Alles ist möglich. Ich war immer dagegen, Musikrichtungen voneinander zu trennen. [...] Ein gemeinsamer Song müsste uns beiden Spaß machen und wir müssten uns wohl damit fühlen", findet der 61-Jährige. Auch dem "Blau blüht der Enzian"-Sänger gefällt die Idee: "Wenn der Song für uns passt, würde ich für Thomas auch den Dieter machen. Das hätte den Vorteil, dass wir beide singen können."

Für Heino lohnen sich die Auftritte in den USA ganz besonders, denn laut Informationen der Tageszeitung hat er bereits im Voraus eine Rekordgage erhalten. Für sein Konzert in Rahway, New Jersey, soll er 150.000 Euro kassiert haben. Dieses Honorar stammt von dem Unternehmer Markus Deussl, der den 85-Jährigen bereits im Mai auf einen Opernball in New York begleitet hatte.

Getty Images Der Sänger Heino im April 2020

Getty Images Thomas Anders, Musiker

