150.000 Euro: Heino bekommt für USA-Auftritt eine Rekordgage

Heino (85) wird im August drei Konzerte in den USA geben und dabei angeblich eine Rekordsumme einstreichen. Der Musiker wird in New York, in Philadelphia und in Rahway auftreten. Besonders das letzte Konzert, das in einem Theater stattfinden soll, ist dabei hervorzuheben, denn dafür soll Heino laut Bild-Informationen die höchste Einzel-Gage seiner Karriere gezahlt bekommen. Laut der Zeitung wurden dem Sänger für seinen 90-minütigen Auftritt bereits im Voraus ganze 150.000 Euro überwiesen.

Heino selbst äußert sich nicht explizit zu der beeindruckenden Summe, erklärt jedoch: "Ich freue mich, bald meine amerikanischen Fans in den USA wiederzusehen. Über meine Gage spreche ich nicht, aber es ist richtig, dass ich noch nie mehr Geld für einen einzelnen Auftritt bekommen habe." Die hohe Gage wurde von Markus Deussl, einem Unternehmer aus dem Bereich medizinische Kälteanwendungen, gezahlt. Markus begleitete den Sänger auch bei dessen Aufenthalt in New York im Mai, wo sie gemeinsam den Opernball im "Plaza Hotel" besuchten.

Heino hat viele treue Fans in den Vereinigten Staaten, insbesondere unter deutschstämmigen Amerikanern und Auswanderern. Unter normalen Umständen beläuft sich Heinos Gage für ein Konzert auf etwa 60.000 Euro – laut dem Magazin sollen ihm auch die beiden anderen USA-Auftritte eine solche Summe einbringen. Für den Interpreten sind die Konzerte in den USA eine Herzensangelegenheit, wie er weiter ausplaudert: "Tatsächlich werden hier deutsche Traditionen und deutsches Brauchtum noch liebevoll gepflegt. Mehr als in Deutschland, habe ich das Gefühl. Natürlich gefällt mir das sehr."

Anzeige Anzeige

Getty Images Heino, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Heino bei einem Event in Dortmund im April 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Heinos Gage von 150.000 Euro für ein Konzert? Das hat er sich verdient! Das ist viel zu viel... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de