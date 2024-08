Dschungel-Eklat: Georgina Fleur wettert gegen Moderatoren

Im Allstars-Dschungelcamp sorgte die Dschungelprüfung von Georgina Fleur (34), Kader Loth (51) und Sarah Knappik (37) für Furore. Auch Wochen nach den Dreharbeiten ist noch keine Ruhe eingekehrt, wie bei "Ich bin ein Star – Die legendäre Stunde danach" deutlich wird. "Nein, nein, nein! Ihr lasst einen nie ausreden, das ist asozial", wettert Georgina in Richtung der Moderatoren Angela Finger-Erben (44) und Olivia Jones (54), nachdem die eine Umfrage vorgelesen haben, ob Georgina hinterlistig sei.

Daraufhin teilt die 34-Jährige auch noch gegen Kader aus: "Olivia, das war Mobbing von den beiden gegen mich. Ich habe gerade geweint, weil ich diese Emotion gerade wieder hochkochen gesehen habe, was die in der Prüfung mit mir gemacht haben." Die 51-jährige Kader kontert: "Es ging um ihr soziales Verhalten. Sie [Georgina] hat so viele Ausdrücke hintereinander gesagt, wo wir beide sprachlos waren. Sie hat sich wie eine Furie benommen." Georgina rechtfertigt ihr Verhalten in der Dschungelprüfung damit, dass sie provoziert worden sei.

Tatsächlich sind auch die Zuschauer auf Georginas Seite. Nachdem Kader und Sarah dem Rotschopf vorgeworfen hatten, absichtlich ihre Anweisungen ignoriert zu haben und Kader somit die Chance auf weitere Sterne genommen zu haben, schlagen sich die Zuschauer auf Georginas Seite. "Was labert Kader da? Die hat echt einen an der Klatsche. Die hat die ganze Zeit, die sie noch hatte, unnötig verquatscht, nur um nicht reinzumüssen", kritisierte ein Dschungel-Fan auf X.

RTL Kader Loth und Georgina Fleur im Allstars-Dschungelcamp, 2024

RTL Sarah Knappik, Kader Loth und Georgina Fleur, Dschungelcamp-Kandidaten 2024

