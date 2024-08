Das sind die Kandidaten der vierten Staffel von "7 vs. Wild"

Bei 7 vs. Wild werden Promis in widrigsten Umgebungen ausgesetzt und müssen dort für sieben Tage ihre Überlebensfähigkeiten in der Wildnis unter Beweis stellen. In einem Clip auf YouTube hat Fritz Meinecke (35) nun den langersehnten Cast der vierten Staffel seiner Survival-Reality-Show bekannt gegeben. Mit dabei sind diesmal unter anderem Musiker Joey Kelly (51), Fitness-Influencer Flying Uwe (37) und Content Creatorin Julia Beautx (25).

Ebenfalls mit von der Partie sind die Influencerin Sandra vom YouTube-Kanal "Selfiesandra" und der Gaming-Streamer "LetsHugo". In die Wildnis stürzen sich außerdem der Biologe Joe Vogel sowie der Extremsportler Stefan von "Survival Deutschland". Damit setzt Formatentwickler Fritz, der selbst erfahrener Abenteurer und Survival-Experte ist, wieder auf ein abwechslungsreiches Teilnehmerfeld. Die Mischung aus Prominenten und erfahrenen Outdoor-Experten verspricht erneut spannende Wettkämpfe und Survival-Abenteuer, bei denen die Kandidaten an ihre Grenzen gehen. Die neuen Episoden starten diesen Herbst bei Amazon Freevee sowie zeitgleich bei Prime Video.

"7 vs. Wild" hat sich seit seiner ersten Staffel zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt und zieht jedes Jahr zahlreiche Zuschauer in seinen Bann. Die Show bietet nicht nur spannende Wettkämpfe, sondern auch Einblicke in die Überlebensstrategien der Teilnehmer. Fritz Meinecke selbst ist durch YouTube bekannt geworden und hat sich mit seiner Show eine große Community aufgebaut. Fans wissen zu schätzen, dass er immer wieder neue Herausforderungen entwickelt und dafür sorgt, dass die Spannung von Staffel zu Staffel erhalten bleibt.

Joey Kelly im Juli 2021

Julia Beautx im Juni 2024

