Halle Berry schießt im Sorgerechtsstreit gegen Ex Olivier

Halle Berry (58) erhebt schwere Vorwürfe gegen Olivier Martinez (58). Momentan verhandeln die beiden Ex-Partner vor Gericht wegen des Sorgerechts für Sohnemann Maceo. In Gerichtsdokumenten, die People vorliegen, behauptet die "Catwoman"-Darstellerin nun, dass der Franzose die Lernschwäche seines Sohnes "entweder nicht wahrnimmt" oder sie "achtlos ignoriert". Damit gefährde er ihr gemeinsames Kind. Außerdem wehrt sich der Hollywoodstar gegen Oliviers Bitte, den Prozess zu verschieben. "Es wäre ungerecht und sicherlich nachteilig für Maceo, die Anhörung vom 10. September 2024 um 120 Tage zu verzögern", erklärt sie.

Der gebürtige Pariser reicht seinerseits Gerichtsdokumente ein, in denen er den Sachverhalt anders darstellt. Er behauptet laut dem Magazin, dass Halle ihn ausnutzt, indem sie ihm keine Zeit gibt, sich vorzubereiten, und "versucht, eine sofortige Anhörung zu erzwingen". Daraus verspreche sie sich, dass der Prozess zu ihren Gunsten entschieden wird. Außerdem habe sich die US-Amerikanerin geweigert, Oliviers Rechtsbeistand zu bezuschussen, obwohl sie "zugegebenermaßen zu diesem Zeitpunkt mehrere Millionen Dollar verdiente".

Nach der Trennung von Olivier lernte die Beauty den Sänger Van Hunt (54) kennen. Inzwischen sind die beiden seit vier Jahren ein Paar und laut einem Insider könnte es zwischen ihnen nicht besser laufen. "Er ist unglaublich. Er behandelt sie wie eine Königin. Sie nennt ihn ihren 'Seelenverwandten'. Sie lieben es zu reisen, Urlaub in ihrem Strandhaus in Malibu zu machen und Zeit mit Halles Kindern zu verbringen", schwärmte die Quelle gegenüber der Zeitschrift. Werden also bald die Hochzeitsglocken läuten? Laut dem Informanten soll keine Heirat geplant sein: "Sie möchte, dass alles so bleibt, wie es ist. Sie hat überhaupt nicht über die Ehe gesprochen."

MEGA Maceo Robert Martinez und seine Mutter Halle Berry

Getty Images Halle Berry und Van Hunt bei den Critics' Choice Awards 2022

