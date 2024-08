Neue Liebe? Kick Kennedy stand schon immer auf Ben Affleck

Nutzt sie nun ihre Chance? Mittlerweile ist bekannt, dass Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez' (55) Ehe tatsächlich gescheitert ist – womit der Schauspieler nun wieder zu haben ist. Bereits vor wenigen Tagen kamen sogar schon Gerüchte auf, dass Ben sich mit einer neuen Frau treffen soll: Kathleen Alexandra Kennedy, auch Kick genannt. Ein Insider plaudert nun sogar gegenüber People aus, dass die Tochter von Robert F. Kennedy Jr. (70) den "Gone Girl"-Star schon immer vergöttert habe: "Kicks Promischwarm war schon immer Ben."

Wie Page Six vor wenigen Tagen berichtete, sollen Ben und Kick gemeinsam in Hollywood unterwegs gewesen sein – unter anderem in der Polo-Lounge des Beverly-Hills-Hotels. Zu den Liebesspekulationen äußerten sich die beiden bislang allerdings nicht, weswegen nicht bekannt ist, in welcher Beziehung der Filmstar und die Politikertochter tatsächlich zueinander stehen.

Kick ist die Filmbranche nicht fremd. Sie hatte bereits kleine Auftritte in "Curb your Enthusiasm", "The Newsroom" und "Gossip Girl". Auch mit dem Daten in der Promiwelt hat die 36-Jährige schon so ihre Erfahrungen gemacht. Angeblich soll Kick bereits mit Paul Simons (82) Sohn Harper und Matthew Mellon angebandelt haben.

Ben Affleck, Schauspieler

Kathleen Alexandra Kennedy, 2013

