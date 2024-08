Damit lenkt sich Ben Affleck nach Trennung von J.Lo nun ab

Ben Affleck (52) bleibt nach der Trennung von seiner Frau Jennifer Lopez (55) voll fokussiert. Der Schauspieler soll sich aktuell mit Dingen ablenken, die er liebt und die ihm guttun. Ein Insider berichtet People nun dazu: "Er blüht auf, wenn er Arbeitsprojekte hat. Er ist auch großartig, wenn es um die Kinder geht. Er macht genau das, was er will." Demnach wirkt es so, als ob der "Batman"-Star trotz der laufenden Scheidung "sehr gut zurechtkommt" und sich auf berufliche Projekte sowie seine Vaterrolle konzentriert. Seine Gattin reichte nach monatelangen Krisenspekulationen am 20. August schließlich die Scheidung ein. Mit dieser Entscheidung soll Ben mehr als einverstanden gewesen sein. "Er scheint sehr glücklich zu sein", berichtet der Informant weiter.

Aus den Scheidungsdokumenten geht hervor, dass Jennifer und Ben bereits seit dem 26. April getrennte Wege gehen. Die Sängerin gab in ihren Papieren zudem unüberbrückbare Differenzen als Grund für das Ehe-Aus nach nur zwei Jahren an. Ihre zu unterschiedlichen Lebensstile sollen letztlich eine zentrale Rolle in der Beziehungskrise gespielt haben. Laut der Quelle soll Ben über J.Los Entscheidung, die Ehe zu beenden, zu Beginn betrübt gewesen sein. "Man konnte sehen, dass er darüber verärgert war", ist sich der Informant sicher. Doch letztlich fühlte er sich angeblich nicht mehr wohl in seiner Beziehung. Der "Good Will Hunting"-Star hegte wohl schon länger das Gefühl, "mit seiner Ehe fertig zu sein."

Was für viele wahrscheinlich überraschend kommt: Das einstige Traumpaar setzte keinen Ehevertrag auf, als sie im Juli 2022 heirateten. Die Juristin Marilyn Chinitz erklärte Ben und Jennifers Entscheidung gegenüber People so: "Der einzige Fall, in dem Leute keinen Ehevertrag haben, ist, wenn sie den Großteil ihres Vermögens in einen Fonds für ihre Kinder gesteckt haben, diesen Fonds fertig eingerichtet haben und dieser somit nicht mehr zum gemeinsamen Eigentum zählt." Die "On the Floor"-Interpretin beantragte im Zusammenhang mit ihrer vierten Scheidung lediglich, dass sie Bens Nachnamen ablegen möchte. Sie wolle ihren Geburtsnamen Jennifer Lynn Lopez nun wieder annehmen.

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023

