Noch Gigi? Diesem Dschungel-Star gehören die Herzen der Fans

Die erste Woche im Allstars-Dschungelcamp ist vorbei und so langsam wird es im Dickicht von Südafrika ernst. Mit David Ortega (39), Hanka Rackwitz (55), Winfried Glatzeder (79) und Giulia Siegel (49) mussten bereits vier Legenden die Show verlassen. In den nächsten Tagen geht es damit gnadenlos weiter, schließlich kann nur ein Star der nächste König der Wildnis werden. Doch wen lieben die Zuschauer an Tag zwölf am meisten – ist es immer noch Luigi Birofio (25)? Oh, ja! Laut einer aktuellen Promiflash-Umfrage hat der Italiener weiterhin die Nase vorn. Von insgesamt 1.510 Teilnehmern wählten 541 (35,8 Prozent) ihn als ihren Dschungel-Liebling.

Eric Stehfest (35) sicherte sich, mit etwas Abstand, den zweiten Platz. 228 Beteiligte (15,1 Prozent) gaben dem ehemaligen GZSZ-Darsteller ihre Stimme. Das dürfte wenig verwunderlich sein. Schließlich lieferte er bei seinen Prüfungen bisher immer ab und fungierte am Lagerfeuer zudem indirekt als Streitschlichter. Kader Loth (51) verlor nach ihrem heftigen Zoff mit Georgina Fleur (34) zwar einige Sympathiepunkte, wird aber offenbar immer noch von einigen gefeiert. Sie belegte den dritten Platz und erhielt immerhin 193 Stimmen (12,8 Prozent).

Doch für welchen Allstar-Camper sieht es laut den Fans aktuell eher schlecht aus? Die Umfrage zeigt hier, dass derzeit nur 19 Leser (1,3 Prozent) Mola Adebisi (51) im Dschungel mögen oder besser gesagt, wollen, dass er es ins Finale schafft. Auch Thorsten Legat (55) kam nicht gut weg und landete nur noch auf dem vorletzten Platz.

RTL Eric Stehfest und Gigi Birofio im Allstars-Dschungelcamp, 2024

RTL Mola Adebisi und Kader Loth im Allstars-Dschungelcamp 2024

