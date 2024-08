Oasis: Noel und Liam Gallagher versöhnten sich am Telefon

Oasis ist eine der wichtigsten Bands der Popgeschichte. Doch seit 2009 wollten die Brüder Noel (57) und Liam Gallagher (51) nichts mehr voneinander wissen. Allerdings verdichten sich nun die Gerüchte eines Comebacks der "Wonderwall"-Interpreten. Ein Insider, der gegenüber The Sun auspackte, erklärt: "[Noel] hat mit Liam telefoniert und sie sind sich einig. Sie wissen, dass diese Reunion in die Musikgeschichte eingehen wird." Das heiße nicht, dass die Brüder jetzt wieder die besten Freunde seien. "Sie werden nicht jünger und die Nachfrage ist riesig. Sie haben beschlossen, dass es jetzt oder nie heißt", weiß die Quelle.

Die Spekulationen über ihre Rückkehr befeuerten die Bandmitglieder selbst. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Gruppe erschien am Montag ein Teaser mit der Zeitangabe "27. August 2024, 08:00 Uhr". Die Fans waren sich sicher, dass damit ein Comeback der ganzen Band gemeint war. "Oh mein Gott, es passiert endlich!", schrieb ein User unter dem Post. Ein anderer Fan kommentierte: "Ich werde meine ganze Familie verkaufen, um sie live zu sehen."

Ein berühmter Musiker, den die Reunion freuen dürfte, ist Matty Healy (35). Der The-1975-Frontmann ärgerte sich vergangenes Jahr zu Gast bei "Q with Tom Power" über die Streithähne. "Was machen Oasis? Kannst du dir vorstellen, in der immer noch coolsten Band der Welt zu sein und nicht aufzutreten, weil dich dein Bruder nervt?", wunderte sich der "About You"-Sänger.

Getty Images Gem Archer, Noel Gallagher, Andy Bell und Liam Gallagher, Oasis-Bandmitglieder

Getty Images Matty Healy, Frontmann von The 1975

