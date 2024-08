Liam und Noel Gallagher teilen Hinweis zu Oasis-Comeback

Die langersehnte Oasis-Reunion steht offenbar kurz bevor! Wie es aussieht, haben die Brüder Liam (51) und Noel Gallagher (57) ihren langjährigen Streit beigelegt und vereinen sich wieder. Schon länger wird gemunkelt, dass die Briten sich nach dem Ende der beliebten Band wieder zusammentun könnten. Nun teilen sowohl Liam als auch Noel das Datum "27. August 2024" im Stil ihres weltbekannten Bandlogos auf Instagram. Am Dienstag um 8 Uhr morgens gibt es wohl eine Ankündigung – für die Fans ist klar, dass es eine Oasis-Reunion sein wird.

Mirror kann anhand von Insider-Informationen ebenfalls bestätigen, dass die zerstrittenen Musiker wieder zusammen Musik machen. Demnach planen Noel und Liam, nächstes Jahr als Headliner beim Glastonbury-Festival aufzutreten sowie mehrere große Konzerte in London und Manchester zu geben. Schon am Wochenende sprach Liam bei einem Auftritt auf dem Reading-Festival überraschend versöhnlich über seinen Bruder und bezeichnete ihn als den "besten Songwriter".

Oasis, eine der prägendsten Britpop-Bands der 90er-Jahre, formierte sich 1991 und landete mit Songs wie "Wonderwall" und "Don't Look Back In Anger" weltweite Hits. Ihre Trennung 2009 war ein Schock für Fans weltweit, ausgelöst durch die hitzigen Auseinandersetzungen zwischen Liam und Noel. Immer wieder gab es Spekulationen über eine Wiedervereinigung, die jedoch bislang nie Realität wurde. Die jüngsten Hinweise und der geplante Auftritt in Glastonbury lassen die Herzen der Fans nun höherschlagen und geben Hoffnung auf ein großes Comeback.

Getty Images Noel und Liam Gallagher

REX FEATURES LTD. Oasis bei einem Konzert im Jahr 1994

