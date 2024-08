Romanze mit Kevin vorbei? Walentina Doronina datet nicht

Ende Juni machten Walentina Doronina (24) und Can Kaplan ihre Trennung öffentlich. Nur wenige Wochen später wurde die Influencerin dann beim Kuscheln mit einem neuen Mann erwischt. Kurze Zeit darauf zeigte sie sich eng umschlungen auf einem Festival mit dem Boxer Kevin Saszik. Seitdem wird gemunkelt, dass die beiden eine Romanze am Laufen haben. Doch anscheinend ist damit schon wieder Schluss: In einem Q&A auf Instagram hat sich die TV-Bekanntheit den neugierigen Fragen ihrer Fans gestellt. Einer von ihnen möchte wissen, ob Walentina derzeit jemanden datet. "Nein, keine Zeit dafür und kein Interesse", antwortete sie bestimmt.

Auch ihr Ex-Partner wurde zum Thema, als ein Nutzer die Influencerin fragte, ob sie Can vermisse. "Noch nie eine Person weniger vermisst", stichelte sie daraufhin. Und auch in der Musikauswahl für die Story schien sich ein kleiner Seitenhieb an den Unternehmer zu verstecken: Walentina unterlegte die Frage mit dem Lied "Falsch gedacht" von Loredana. Darin heißt es: "Tut mir leid, dass du lost bist, verbreite du mal weiter deinen Gossip. Du blendest rum, dass Lori deine Ex ist, damit du weiterhin Respekt kriegst."

Dass die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin nicht gut auf ihren Ex zu sprechen ist, ist kein Geheimnis. Nachdem Can ihr vorgeworfen hatte, sie in einer Show betrogen zu haben, behauptete Walentina, dass ihr Verflossener ihr gegenüber handgreiflich geworden sei. "Dass ich auch nicht fehlerfrei bin, will ich gar nicht abstreiten. Aber Gewalt ist keine Lösung! Ich war die Person, die mit blauen Flecken Interviews etc. gegeben hat und in der Öffentlichkeit immer funktionieren musste", erklärte sie kurz nach dem Liebes-Aus auf Instagram und postete einige Bilder, die sie mit Verletzungen zeigten.

Promiflash Walentina Doronina und Kevin Saszik im Juli 2024

Nicole Kubelka / Future Image Can Kaplan und Walentina Doronina, Reality-TV-Stars

