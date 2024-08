Tschüss Harry: Palast konzentriert sich auf Williams Kinder

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (43) gaben 2020 ihren Rücktritt als arbeitende Royals bekannt. Seitdem ist unklar, in welcher Form sie noch zur britischen Königsfamilie gehören. Auf einer Konferenz auf Schloss Balmoral soll jetzt ein Plan für die Zukunft der Monarchie geschmiedet worden sein – und die Wahlamerikaner kommen nicht darin vor. Eine Quelle verriet im Gespräch mit Express: "Die Strategie besteht nun darin, sich nicht mehr auf das zu konzentrieren, was die Sussexes tun, sondern den Schwerpunkt auf die nächste Generation der Royals zu legen." Vor allem König Charles III. (75) wisse, wie wichtig seine Enkelkinder für das Überleben des Königshauses seien.

Dabei sollen Prinz George (11), Prinz Louis (6) und Prinzessin Charlotte (9) im Mittelpunkt stehen, doch auch für die Prinzessinnen Beatrice (36) und Eugenie (34), Lady Louise Windsor (20), James Viscount Severn (16) und Mike (45) und Zara Tindall (43) sowie deren Kinder seien inoffizielle Ämter in Planung. Laut dem Insider seien alle Mitglieder der Royal Family involviert, die einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. "Es geht darum, eine Marke aufzubauen, und die Familie ist sich dessen bewusst", erklärte der Informant.

George, Prinz Williams ältester Sohn, steht in der Reihe der Thronfolger direkt hinter seinem Vater. Aus diesem Grund hat der Bub schon jetzt eine besondere Stellung und wird von seinen Eltern auf seinen zukünftigen Job vorbereitet. Royal-Experte Robert Jobson berichtete gegenüber Us Weekly zum Beispiel von Georges Rolle als Page bei der Krönung des Königs: "Es gab ihm ein echtes Gefühl für die Größe und all die Erwartungen. Ich denke, das war sehr wichtig für George."

Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte

Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Louis und Charlotte, Juni 2024

