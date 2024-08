So bereiten Prinz William und Kate George auf den Thron vor

Irgendwann wird Prinz George (11) in die Fußstapfen seines Vaters treten. Vorher muss allerdings erst noch Prinz William (42) den Thron besteigen. Um den kleinen Jungen bestmöglich auf den Fall der Fälle vorzubereiten, treffen Prinzessin Kate (42) und ihr Ehemann schon jetzt Vorkehrungen. Unter anderem hat der älteste Enkelsohn von König Charles (75) schon an diversen Terminen teilgenommen, bei denen die Presse anwesend war. Das will Berichten zufolge von Us Weekly Royal-Experte Robert Jobson wissen.

Robert erinnert sich zudem noch an eine weitere Situation, die George wohl ein Gefühl für seine bevorstehende Zukunft gegeben haben soll: "Ich denke, es war sehr wichtig, dass er die Rolle als Page bei der Krönung des Königs gespielt hat" und fügt hinzu: "Es gab ihm ein echtes Gefühl für die Größe und all die Erwartungen. Ich denke, das war sehr wichtig für George."

Dass Papa William für seinen ältesten Sohn bereits ein Vorbild ist, zeigte sich auch während der Fußball-Europameisterschaft. Beim großen Finale in Berlin, bei dem sich die Nationalmannschaften von England und Spanien gegenüberstanden, feuerte das Vater-Sohn-Gespann ihre Landsmänner von der Tribüne aus an. Der kleine George sah seinem Vater während dieses Ausflugs zum Verwechseln ähnlich: Beide zeigten sich in einem schwarzen Anzug mit nahezu der gleichen Krawatte. Auch die Mimik stimmte bei William und George überein. "George, der darauf besteht, sich wie sein Vater zu kleiden, wenn er ihn begleitet, fängt sogar an, Williams Verhaltensweisen zu kopieren", analysierte Robert Jobson gegenüber Daily Mail.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kids George, Louis und Charlotte

Getty Images Prinz George und Prinz William im Juli 2024

