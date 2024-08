Annika verrät: Sohn Jianni sieht aus wie Papa Heinz Hoenig

Annika (39) und Heinz Hoenig (72) sind stolze Eltern von zwei kleinen Söhnen. Juliano und Jianni kamen im Dezember 2020 und Oktober 2022 zur Welt. Das Nesthäkchen scheint in Sachen Aussehen ganz besonders nach seinem Papa zu kommen. Das macht Annika nun in ihrer Instagram-Story deutlich. Dort veröffentlicht sie erst ein Foto der Locken ihres Jünglings und fügt dann ein Kinderfoto von Heinz hinzu, auf dem auch der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat lockige Haare trägt. "Weil mich viele von euch fragen, von wem Jianni seine Locken hat", erklärt die 39-Jährige und fügt stolz hinzu: "Er sieht auch von vorne genauso aus wie sein Papa damals."

Nicht nur optisch haben Heinz und sein Sohn eine starke Verbindung. Der Schauspieler und seine Kids sind auch sonst ein Herz und eine Seele. Leider ist die Familie bereits seit über vier Monaten voneinander getrennt. Das hat einen traurigen Grund: So lange liegt der "7 Zwerge"-Darsteller bereits im Krankenhaus und wird auf der Intensivstation behandelt. Wegen akuter Herzprobleme war der 72-Jährige Anfang Mai in eine Berliner Klinik eingeliefert worden. Seither kämpft er dort ums Überleben.

Seit Heinz im Krankenhaus liegt, hat sich das Leben der Familie sehr verändert. Annika zog mit den gemeinsamen Kindern extra in die Hauptstadt, um näher bei ihrem Liebsten sein zu können. So oft die gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin kann, besucht sie ihren Mann an seinem Krankenbett. Auch die Söhne dürfen manchmal mit, was laut Annika auch bei Heinz' Genesung helfe. "Mein Mann braucht dringend seine vertraute Umgebung, um mental wieder durchatmen zu können und Kraft zu tanken. Juliano und Jianni sehnen sich nach der Nähe ihres Papas", betonte Annika in der vergangenen Woche gegenüber Bild.

Instagram / anni.ka_hoenig Schauspieler Heinz Hoenig als Kind

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig im August 2024

