Düstere Stimmungen: J.Lo wollte Ben Affleck glücklich machen

Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) gehen mittlerweile getrennte Wege. Vor dem Einreichen der Scheidung habe die Sängerin laut eines Insiders viel Energie darin investiert, den Schauspieler glücklich zu machen. "Die Art, wie sie sich um ihn gekümmert hat, war beinahe wie für ein Kind zu sorgen", plaudert die Quelle gegenüber People aus und fügt hinzu: "Freunde haben sie ständig daran erinnert, dass sie nicht für seine Gefühle verantwortlich ist. Er ist sehr launisch und düster an manchen Tagen. Jennifer geht das Leben auf andere Weise an. Sie ist dankbar für alles."

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Insider anmerkt, wie launenhaft der "Gone Girl"-Darsteller sein kann. Gegenüber dem Magazin berichtete bereits ein Tippgeber aus dem Umfeld von Bens Ex-Frau Jennifer Garner (52): "Er hat nie gut mit Stress umgehen können und wird schnell frustriert und launisch. Wenn er entspannt und gut gelaunt ist, ist es großartig, in seiner Nähe zu sein. Aber oft überwiegen die negativen Stimmungen." Trotz dieser Schwierigkeiten blühe der Filmstar jedoch auf, wenn er sich auf seine Arbeit konzentrieren kann oder er Zeit mit seinen Kindern verbringt. Aktuell arbeitet er an dem neuen Film "Unstoppable", der beim Toronto International Film Festival im September Premiere feiern wird. People berichtete bereits zuvor, dass Ben voraussichtlich nicht an der Premiere teilnehmen werde. Jennifer und Filmproduzent Matt Damon (53), Bens langjähriger Freund, werden hingegen vor Ort sein.

Jennifer und Ben haben eine lange gemeinsame Geschichte. Ihre Beziehung hatte 2001 am Set von "Gigli" begonnen – einem Film, der zwar ein Flop gewesen war, aber die beiden näher zusammenbracht hatte. Nach einer Trennung und gescheiterten Ehen auf beiden Seiten fanden die beiden 2021 wieder zueinander. Nur ein Jahr später gaben sie sich das Jawort. Trotz ihrer Versuche, das Glück wiederzufinden, scheiterte die Ehe und das Paar geht nun getrennte Wege.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Jahr 2024

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck während ihrer ersten Beziehung im Dezember 2002

