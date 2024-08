"Giulia 2.0"? Allstars-Dschungel-Mädels lästern über Eric

Wenige Tage nach dem Exit von Giulia Siegel (49) scheint ein wenig Frieden im Allstars-Dschungelcamp eingekehrt zu sein – dieser Meinung sind zumindest die hinterbliebenen Frauen. "Sie wusste alles besser und sie konnte alles besser", bestätigt Elena Miras (32) in der Mädelsrunde, während die Männer des Camps bei der Dschungelprüfung sind. Mit dieser Eigenschaft war sie scheinbar aber nicht die einzige, ist sich Danni Büchner (46) sicher: "Aber Eric (35) hat da auch so einen leichten Charakterzug, wenn jemand anderes kocht." Elena springt auf den Lästerzug mit auf und stellt fest: "Eric ist Giulia 2.0."

Sarah Knappik (37) versucht den 35-Jährigen zunächst noch in Schutz zu nehmen und merkt an, dass er schließlich auch sehr gute Seiten habe. "Er hat aber auch ganz, ganz schlechte Seiten. Du kannst so nett sein, wie du willst. Wenn du falsch und hinterhältig bist, dann macht das alles kaputt", schießt die Kampf der Realitystars-Bekanntheit dagegen. Goodbye Deutschland-Star Danni stimmt ihr zu: "Wenn er kocht, merkt man, er ist so eine kleine Diva. Er will sich nichts wegnehmen lassen und schon mal gar nicht was sagen lassen."

Übernimmt Eric nun also die Rolle des Störenfrieds? Zuvor sorgte die Tochter von Ralph Siegel (78) für eine Menge Drama im Dschungel – und hetzte damit ihre Mitkandidaten ziemlich gegen sich auf. Als die Gruppe dann am Montag abstimmen musste, ob die 49-Jährige oder Gigi Birofio (25) weiter um die Krone kämpfen darf, entschieden sie sich beinahe einstimmig gegen die DJane. Auch Eric war dafür, dass Giulia ihr Bett auf der südafrikanischen Lichtung räumen muss – da ahnte er aber wohl noch nicht, dass er der Nächste sein könnte, der mit seinem Verhalten den Unmut der Campbewohner auf sich zieht.

RTL Sarah Knappik und Elena Miras am Dschungellagerfeuer

RTL Giulia Siegel im Allstars-Dschungelcamp, 2024

