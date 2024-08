So denkt Giulia Siegel über Erics Dschungel-Nominierung

Giulia Siegel (49) konkurrierte im Allstars-Dschungelcamp mit Gigi Birofio (25) ums Weiterkommen. Lediglich Georgina Fleur (34) stand ihrer Freundin zur Seite und stimmte gegen deren Rauswurf. Ihre Freunde Mola Adebisi (51) und Eric Stehfest (35) hingegen stimmten dafür, weswegen Giulia das Camp letztendlich auch verlassen musste. Promiflash hat bei der DJane nachgehakt: War sie enttäuscht, dass ihre Freunde sie rausgewählt haben? "Nee, also mit Eric habe ich das von Anfang an besprochen, weil Eric wollte unbedingt gewinnen. Ich habe gesagt 'Eric, wenn du dich jetzt so wie Georgina vor mich stellst, vor dieses Mobbing, hast du keine Chance. Also mach das neutral mit der Gruppe weiter.'"

Während Eric entsprechend einer "strategischen Geschichte" gehandelt habe, habe Mola aus einem ganz anderen Grund für Giulia gestimmt. "Von Mola war ich ein bisschen enttäuscht, weil zu sagen: 'Ach ich glaube, die fühlt sich nicht mehr wohl oder sie ist krank.' Ich war die Einzige, die topfit war, die nackt im Schlafsack geschlafen hat, weil ich so viel Energie hatte", ärgert sich Giulia im Promiflash-Interview. Auch wenn sie die Begründungen in jeder Sendung eigentlich immer "total bescheuert" fände, nehme sie Mola die Nominierung nicht übel: "Ich bin mit Mola befreundet und ich kenne den ewig lange, [...] also da ist alles entspannt."

Giulia könne mit der Begründung, sie sei ein starker Gegner, mehr anfangen als mit der Aussage, sie sei schwach. Trotz ihres Dschungel-Exits musste die DJane noch eine letzte Nacht im Camp verbringen – ganz zu ihrem Leidwesen. "Warum muss ich eine ganze Nacht jetzt noch alles mitmachen, dafür, dass ich draußen bin", ärgerte sich Giulia und weinte.

RTL Eric Stehfest und Giulia Siegel

RTL Georgina Fleur, Giulia Siegel und Mola Adebisi

