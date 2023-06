"Temptation Island"-Zoff: Hat Loreen Charline hintergangen?

Jetzt geht es drunter und drüber. Charline und Loreen hatten sich bei der diesjährigen Staffel von Temptation Island kennengelernt und sich ziemlich gut verstanden. Während sich Loreen und ihr Freund Adam am Ende verlobten, trennte sich Charline von ihrem Adrian. Letzterer ist inzwischen mit der Verführerin Justyna zusammen. Doch nicht nur die Beziehung des Paares ging in die Brüche. Auch Loreen und Charline haben keinen Kontakt mehr zueinander!

"Loreen ist das typische Beispiel dafür, dass man sich in Leuten getäuscht hat", gibt Charline im Blitzlichtgewitter-Podcast zu. Nach dem Wiedersehen der Show seien einige Dinge ans Licht gekommen. "[Sie] erzählt immer allen was von Ehrlichkeit und Freundschaft, hat mich dann hintergangen und dann noch versucht es zu überspielen", berichtet die Beauty. Die Unterhaltung mit ihrem Ex habe sich im Wiedersehen so hochgeschaukelt, dass sie unterbrochen werden musste. "Und in der Pause ist sie dann zu Justyna gegangen und hat einen auf 'Hey Mäuschen' gemacht. Hat sich herausgestellt, dass die seit Monaten einen auf Best Friends machen", enthüllt Charline.

Offenbar gestand Charline Loreen vor dem Wiedersehen auch, dass sie Mikael geküsst hat. "Sie hat alles, was ich über Mika erzählt habe, Adrian erzählt, damit der in der Wiedersehens-Show auspacken konnte. So eine gute Freundin ist sie", berichtet sie weiter. Trotzdem könne sie nicht verstehen, warum das so ist – sie habe Loreen keinen Grund dafür gegeben.

RTL / Frank J. Fastner Loreen Schenke und Adam Bloch, "Temptation Island"-Kandidaten

Instagram / adrianloevenich Adrian Loevenich, "Temptation Island"-Teilnehmer

Instagram / charlinegrothe Charline Grothe, April 2023

