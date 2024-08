Tommy Fury wurde nach Trennung von wütendem Fan angeschrien

Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25) müssen nach ihrer Trennung ihre Sicherheitsvorkehrungen erhöhen. Seit die Influencerin und der Profiboxer ihr Liebes-Aus vergangene Woche publik gemacht haben, wird über die Gründe für ihre Trennung gemunkelt. So soll der Sportler angeblich fremdgegangen sein. Durch diese Gerüchte schlagen sich viele Fans auf Molly-Maes Seite – die Auswirkungen davon spürte Tommy am Wochenende bei einem gemeinsamen Spaziergang mit Tochter Bambi. Als er mit der Einjährigen in einem Park war, sei er von einem wütenden Fan angebrüllt worden. Wie ein Informant gegenüber The Sun schildert, habe die Frau ihn "betrügerischen Drecksack" genannt.

Zwar sei der Brite bei dem Ausflug von einem Security-Mann begleitet worden, dennoch wollen er und seine Ex nun weitere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. "Molly-Maes Fans sind sehr wütend auf Tommy und er wurde in der Öffentlichkeit beschimpft. In Anbetracht der Tatsache, dass sie eine kleine Tochter haben, geht keiner von ihnen ein Risiko ein", gibt die Quelle preis. Der Park-Trip war das erste Mal, dass Tommy seine Tochter seit dem Liebes-Aus gesehen hat. Die Körpersprache-Expertin Judi James erkannte auf den Paparazzibildern, dass hinter dem Spaziergang allerdings noch mehr stecken könnte. Laut ihr wollte der 25-Jährige nicht nur Zeit mit seinem Kind verbringen, sondern auch Molly-Mae wieder näherkommen.

Die beiden einstigen Love Island-Stars trennten sich vergangene Woche und gaben bisher keine weiteren Details zu den Gründen für ihre Entscheidung preis. Die Unternehmerin deutete in ihrem Instagram-Statement aber an, dass etwas zwischen ihnen vorgefallen sei: "Nach fünf Jahren hätte ich nie gedacht, dass unsere Geschichte so enden würde." Zu den Affärengerüchten schweigen bislang beide. Lediglich Tommys Anwalt äußerte sich dazu. Dieser betonte gegenüber Mirror, dass sein Mandant seine Ex-Freundin nicht betrogen habe.

Instagram / tommyfury Tommy Fury mit seiner Tochter Bambi

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Juni 2023

