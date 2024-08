Mysteriöser Countdown: Gibt es ein Comeback von Linkin Park?

Nur noch wenige Stunden sind es, bis der mysteriöse Countdown abgelaufen ist, den Linkin Park vor drei Tagen auf YouTube live schaltete. Doch was passiert dann? Diese Frage stellen sich gerade auch tausende Fans in der Kommentarspalte unter dem Video. Hier finden sich die wildesten Spekulationen: Ein neuer Frontsänger? Ein neues Album? Eine Reunion-Tour? "Das Ende des Countdowns ist das Datum für die Veröffentlichung des Rock am Ring/Rock im Park Lineup – sehr verdächtig", mutmaßt ein Nutzer.

Bereits im Mai dieses Jahres wurden die Spekulationen rund um die weltberühmte Rockband laut: Mehrere Insider aus dem Umfeld der Musikgruppe berichteten gegenüber Billboard, dass nicht nur eine Reunion-Tour, sondern auch ein neues Mitglied in Planung sei! Eine große Veränderung für die Musiklegenden – den Gerüchten zufolge soll nämlich erstmals eine Frau als Frontsängerin zusammen mit Mike Shinoda, Joe Hahn, Brad Delson (46), Rob Bourdon (45) und Dave Farrell auf der Bühne stehen. Die Band selbst äußerte sich diesbezüglich bislang noch nicht – was sich nach Ablauf des Countdowns nun aber ändern könnte.

Jahrzehntelang schrieb die Band rund um Frontmann Chester Bennington (✝41) Musikgeschichte – mit Megahits wie "Numb" und "In the End" katapultierten sich die US-Amerikaner an die Spitze der Charts. Viele Jahre spielten sie in ausverkauften Konzerthallen – im Jahr 2017 dann der Schock: Mit nur 41 Jahren nahm sich Chester das Leben. Nach seinem Tod veröffentlichte die Gruppe zwar noch ein paar bisher unveröffentlichte Songs, neue Musik und Auftritte wurden aber pausiert.

Anzeige Anzeige

Ken Ishii/Getty Images Mike Shinoda, Chester Bennington und David Farrell von Linkin Park 2912 in Chiba

Anzeige Anzeige

Getty Images Chester Bennington, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, es stimmt, dass Linkin Park heute Abend ihr Comeback verkünden werden? Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nein, ich glaube, sie verkünden etwas anderes. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de