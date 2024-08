Nach Trennung: Christina Hall lässt Ehering-Tattoo entfernen

Christina Hall (41) hat den letzten Schritt unternommen, um ihre Ehe mit Joshua Hall endgültig zu beenden: Sie lässt das Ehering-Tattoo auf ihrem Ringfinger entfernen. In ihrer Instagram-Story teilt die "Christina on the Coast"-Darstellerin ein Video, in dem sie sich einer Laserbehandlung unterzieht. "Danke an meine Freunde @jonathanzelkenmd, dass sie sich immer um mich kümmern", schreibt sie zu dem Video der Tattoo-Entfernung.

Ihr Ex Josh hatte im Juli die Scheidung eingereicht und dabei "unüberbrückbare Differenzen" angegeben, nachdem das Paar fast drei Jahre verheiratet gewesen war. In einem Instagram-Statement betonte Josh, dass er während des Scheidungsprozesses seine Privatsphäre wahren möchte und keine negativen Kommentare öffentlich machen werde: "Leider ist das Internet für immer", erklärte er und fügte hinzu, dass alle Details hinter verschlossenen Türen mit den Anwälten besprochen würden. Josh wurde kurze Zeit später dabei gesehen, wie er seine Sachen aus dem knapp elf Millionen Euro teuren Haus in Newport Beach packte, das das Paar erst im Mai 2022 gekauft hatte.

Christina machte ihrem Noch-Ehemann zuletzt schwere Vorwürfe: Laut Gerichtsdokumenten, die TMZ kurz nach der Trennung vorlagen, behauptete die "Top oder Flop? Die Super-Makler"-Bekanntheit, dass ihr Verflossener sich an ihrem Konto bedient habe: Rund 32.000 Euro ihres Geldes soll Josh sich auf sein eigenes Konto überwiesen haben. "Ich verlange, dass Josh über die entnommenen Gelder Rechenschaft ablegt und sie mir zurückgibt, da diese Gelder speziell für die Bezahlung von Krediten, Verpflichtungen, Grundsteuern, Versicherungen und Wartungsarbeiten für diese Mietobjekte verwendet werden", hieß es in den Dokumenten weiter.

