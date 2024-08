Neue Liebe? Lana Del Rey soll diesen Krokodiljäger daten

Lana Del Rey (39) hat offenbar einen neuen Mann an ihrer Seite. Die Gerüchteküche brodelt, nachdem die Grammy-nominierte Sängerin Händchen haltend mit dem Krokodiljäger Jeremy Dufrene gesichtet worden war – nur kurz vor Lanas Auftritt beim Leeds Festival, das aufgrund technischer Probleme in die Schlagzeilen geriet. Wie Daily Mail berichtet, seien die beiden nach dem Konzert noch beim Einkaufen bei Harrods in London entdeckt worden.

Ein Blick auf Jeremy Dufrenes Instagram-Profil verrät mehr über die Verbindung der beiden. Dort finden sich Hinweise darauf, dass Lana und der in New Orleans ansässige Krokodiljäger sich schon seit mindestens vier Jahren kennen. 2019 teilte der Krokodilfan ein Foto von sich und Lana und betitelte es mit: "Man weiß nie, wem man auf seinen Touren begegnet, aber es ist mir immer eine Freude." Das Paar scheint trotz ihrer unterschiedlichen Lebensweisen ausgesprochen gut miteinander auszukommen, und es sieht so aus, als ob die Beziehung mehr als nur eine flüchtige Romanze sein könnte.

Jeremy Dufrene mag für viele ein Unbekannter sein, doch in seinem Heimatort ist der charmante Naturbursche eine kleine Berühmtheit. Er dokumentiert regelmäßig seine Abenteuer in den Sümpfen Louisianas und hat sich mit seiner bodenständigen Art eine treue Fangemeinde aufgebaut. Sollte sich die Beziehung zwischen ihm und Lana tatsächlich bestätigen, lässt sich das möglicherweise gegensätzlich erscheinende Paar von der Öffentlichkeit nicht beirren und genießt einfach die gemeinsame Zeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lana Del Rey, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin Lana Del Rey

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass die beiden ein Paar sind? Ja, es sieht ganz danach aus! Nee, ich denke eher nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de