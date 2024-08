Noel Gallagher hatte große Zweifel an der Oasis-Reunion

Waren etwa nicht alle davon überzeugt? Vor wenigen Tagen erreichte die Fans von Oasis eine großartige Nachricht: Die Band kommt wieder zusammen! Nach 15 Jahren sollen die Musiker endlich wieder gemeinsam auftreten. Musiker Noel Gallagher (57) sollen allerdings Zweifel geplagt haben. "Noel hat sich viele Gedanken darüber gemacht, die Band wieder zusammenzutrommeln. Er hat sich Sorgen gemacht, ihr Vermächtnis zu beschmutzen und nicht an den Erfolg von Liveshows wie Knebworth oder Maine Road anknüpfen zu können", verrät ein Insider gegenüber The Sun.

Die Fans können diese Sorge zwar nachvollziehen, finden sie allerdings vollkommen unbegründet. "Man wäre nicht menschlich, wenn man sich nicht über einen großen Flop sorgt, nachdem Oasis in den 90ern so erfolgreich war. Ich weiß aber, dass das Comeback episch werden wird" oder auch "Natürlich haben Noel und Liam Angst, dass sie nicht an die Größe von Oasis damals herankommen. Aber die Reaktionen auf das Comeback sprechen für sich", kommentieren die Nutzer auf X.

Tatsächlich durften sich die Bandmitglieder über einen riesigen Zuspruch der Fans im Netz freuen. Allerdings müssen diese sich noch ein wenig gedulden – erst im nächsten Sommer sollen die Mitglieder von Oasis wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. "Der Ticketverkauf beginnt diesen Samstag, 31. August", verkündeten sie auf Instagram.

Getty Images Gem Archer, Noel Gallagher, Andy Bell und Liam Gallagher, Oasis-Bandmitglieder

Getty Images Noel und Liam Gallagher im November 2008 in Mailand

