So kommt das Band-Comeback von Oasis bei den Musikfans an

Mit dem Lied "Wonderwall" gelang der Band Oasis in den 90er-Jahren endgültig der Durchbruch und sie mischte viele Jahre erfolgreich im Musikgeschäft mit. Im Jahr 2009 zerstritten sich jedoch die beiden Brüder Liam (51) und Noel Gallagher (57) und die Band löste sich auf. Vor wenigen Stunden verkündeten die Musiker allerdings, dass sie nun erneut auf Tour gehen werden. Die Fans freuen sich riesig über das Comeback der Band: "Ich warte darauf, dass mein Wecker klingelt und mir zeigt, dass das alles nur ein Traum ist" oder "Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert", schreiben etwa zwei Anhänger auf Instagram. Ein anderer User ist sich aber nicht sicher, ob Liam und Noel sich komplett vertragen werden: "Mal gucken, wie lange es dauert, bis sie sich wieder die Köpfe einhauen."

Als die Gallagher-Brüder vor wenigen Tage die gleichen Beiträge auf ihren Social-Media-Profilen teilten, ließ das schon vermuten, dass etwas im Busch sein könnte. Am Dienstagmorgen ließen sie die Bombe dann platzen und teilten die Reunion mit. "Die Waffen sind verstummt. Die Sterne haben sich ausgerichtet. Das große Warten ist vorbei. Kommt und seht", lautet es auf der Instagram-Seite von Oasis. Im nächsten Jahr gehen sie dann im Vereinigten Königreich und in Irland auf Tour.

In den 1990er-Jahren feierte die Britpop-Band große Erfolge, ihre Songs "Wonderwall" und "Don't Look Back In Anger" kennt heutzutage fast jeder. Im Jahr 2009 kam die Wende: Noel stieg zuerst aus der Band aus, wenige Monate später löste sich Oasis schießlich ganz auf. Grund dafür waren damals kleine Streitigkeiten zwischen den Brüdern, die sich immer weiter aufbauschten. Danach waren Noel und Liam als Solokünstler erfolgreich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Band Oasis 2006 in Hong Kong

Anzeige Anzeige

Getty Images Noel und Liam Gallagher

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Liam und Noel ihre Differenzen wirklich beigelegt haben? Ja, die haben sich wieder vertragen. Nein, das geht nicht gut aus. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de