Pia Tillmann und Zico Banachs Beziehung kommt häufig zu kurz

Im Juli gaben Pia Tillmann (38) und Zico Banach (33) ihre Verlobung bekannt. Obwohl die beiden wohl nicht glücklicher miteinander sein könnten, verrät Pia in ihrer Instagram-Story, dass es auch in ihrer Beziehung die eine oder andere Baustelle gibt. Die Köln 50667-Bekanntheit erklärt, dass ihr Alltag hauptsächlich von beruflichen Themen, dem Haushalt oder den Kindern in Anspruch genommen werde. "Zico und ich haben für uns festgestellt, dass dieser ganze Struggle dafür sorgt, dass wir als Paar oft zu kurz kommen", gesteht Pia und fügt hinzu: "Da ist man plötzlich komplett [...] in seinem Tunnel. Man zankt sich wegen komplett bescheuerter Kleinigkeiten und dem wollen wir entgegenwirken."

Doch nicht nur die fehlende Zweisamkeit stellt Pia und Zico auf die Probe. "Hinzu kommt, dass wir beide wenig Ausgleich hatten und auch kaum Zeit für uns ohne einander. Wir brauchen das aber beide", betont die Reality-TV-Bekanntheit. Pia fügt an, dass der einstige Bachelorette-Teilnehmer noch ein wenig mehr Wert auf seine Me-Time lege als sie selbst. Die beiden scheinen ihre Bedürfnisse jedenfalls gut miteinander zu kommunizieren, denn Pia verrät, dass sie und Zico bereits eine potenzielle Lösung für ihre Problematik erarbeitet haben: "Deshalb haben wir für uns jetzt versucht, eine Struktur zu schaffen, sodass all diese Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen sind."

Pia und Zico gehen bereits seit 2022 Seite an Seite durchs Leben. Im Frühjahr durften die beiden mit Söhnchen Pepe Moe ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Vor wenigen Wochen krönten die Patchwork-Eltern ihr Liebesglück mit dem nächsten Meilenstein: In einem kurzen Clip, den die beiden auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichten, ist Zico dabei zu sehen, wie er vor Pia auf die Knie geht. "Sie hat Nein gesagt – aber liebt den Ring", witzelte der Development Manager unter dem Beitrag. Im Video ist allerdings zu sehen, dass Pia nach der Frage völlig aus dem Häuschen ist, nickt und ihrem Partner einen innigen Kuss gibt.

Anzeige Anzeige

Instagram / zicoriccardo Zico Banach und Pia Tillmann mit ihren Sprösslingen

Anzeige Anzeige

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann mit Söhnchen Pepe

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Pia so offen über ihre Beziehung redet? Super, dass sie einen so persönlichen Einblick gibt. Na ja. Ich finde das zu privat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de