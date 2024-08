Prinz Harry nimmt an der diesjährigen UN-Klimawoche teil

Eine wichtige und ehrenvolle Aufgabe, die Prinz Harry (39) da zuteilwird: Wie unter anderem People berichtet, verkündete der Sprecher des Rotschopfs, dass Harry die Klimawoche in New York City besuchen wird, die vom 22. bis zum 29. September und somit während der UN-Generalversammlung stattfindet. "Er wird an Veranstaltungen mit African Parks, The HALO Trust, The Diana Award und Travalyst teilnehmen", verkündete sein Vertreter. Das Ziel sei, "eine Reihe seiner Schirmherrschaften und philanthropischen Initiativen voranzutreiben."

Auch die Arbeit der gemeinnützigen Organisation Archewell Foundation, die der 39-Jährige gemeinsam mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (43) gegründet hat, wolle er vor Ort fördern. Es scheint, als werde er in dieser Woche alle Hände voll zu tun haben – ob es trotz eines vollen Terminkalenders ein Zusammentreffen mit seinem Bruder Prinz William (42) geben wird? Zur gleichen Zeit wird in New York nämlich auch die Veranstaltung rund um den Earthshot Prize stattfinden. Das ist ein globaler Umweltwettbewerb, der vor vier Jahren unter anderem vom Prinzen von Wales ins Leben gerufen wurde. Ob der ältere der beiden Söhne von König Charles (75) dieses Jahr anwesend sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Selbst wenn die beiden Brüdern gleichzeitig im Big Apple sein sollten, wäre zum aktuellen Zeitpunkt fraglich, ob sie sich zum Lunch oder Dinner verabreden würden. Zwischen William und seinem Bruder herrscht Eiszeit, seit Harry im Jahr 2020 seine royalen Verpflichtungen ablegte und gemeinsam mit seiner Familie in die USA auswanderte. Die Veröffentlichung seiner enthüllenden Biografie "Reserve" führte zum endgültigen Bruch, wie die Adelsexpertin gegenüber Mirror bestätigte: "Seine Beziehung zu seinem Bruder Harry hat ihn mehr verärgert, als er zugeben möchte. Aber er fand es einfacher, die Verbindung zu kappen, als sich ständig zu ärgern." Zwei Jahre sollen die beiden nicht mehr miteinander gesprochen haben – ein Lichtblick scheint bei ihren Streitereien derzeit nicht in Sicht.

