"Schon seit 50 Jahren": Bruce Springsteen verneint Ruhestand

Er ist eine echte Rock-Legende! Seit Mitte der 60er steht Bruce Springsteen (74) schon auf der Bühne und gibt seine Songs zum Besten. In den vergangenen zwei Jahren musste er allerdings immer wieder Konzerte absagen – und das ließ die Gerüchteküche brodeln. Fans fürchteten, der Musiker würde bald seinen Ruhestand ankündigen und die Musikwelt hinter sich lassen. Doch der "Born in the U.S.A."-Sänger räumt jetzt mit den Gerüchten auf. In einem Video auf X, das ihn während eines Konzerts in Philadelphia zeigt, verkündet er: "Uns gibt es schon seit 50 verdammten Jahren. Wir gehen nirgendwo hin! Es wird keine Abschiedstour für uns geben!"

Bruce liebt es viel zu sehr, auf der Bühne zu stehen, um den Ruhestand auch nur in Erwägung zu ziehen. "Zur Hölle, nein! Abschied wovon? Von Tausenden Menschen, die deinen Namen schreien? Klar, das will ich natürlich aufgeben", führt er sarkastisch fort. Dennoch waren die Sorgen der Fans nicht ganz unbegründet. Im September des vergangenen Jahres musste ein großer Teil seiner Tour verschoben werden, weil Bruce aufgrund einer Magengeschwürerkrankung nicht auftreten konnte. Auch dieses Jahr musste er vier Shows absagen, weil er Probleme mit seiner Stimme hatte.

In den vergangenen Monaten gab es allerdings auch Grund zur Freude für die Fans des "Hungry Heart"-Sängers: Mit dem Filmprojekt "Deliver Me from Nowhere" soll die Entstehungsgeschichte von Bruce' Album "Nebraska" auf die große Leinwand gebracht werden. Viel ist noch nicht bekannt, nur dass Jeremy Allen White (33) den Musiker verkörpern soll. Der Schauspieler steht auch schon in Kontakt mit Bruce, wie er in einem Interview mit Variety verriet. Sie "texten und schreiben E-Mails" miteinander, doch getroffen haben sie sich noch nicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruce Springsteen, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeremy Allen White bei den AFI-Awards

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Bruce noch lange weiter Musik machen will? Ich finde das wirklich super! Er ist eine Legende. Ich finde es unverantwortlich seiner Gesundheit gegenüber. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de