Stimme weg: Bruce Springsteen muss Konzerte verschieben!

Enttäuschende Nachrichten für Fans von Bruce Springsteen (74): Der Sänger muss gleich vier Konzerte seiner aktuellen Tournee absagen. Nachdem er vor wenigen Tagen bereits ein Konzert in Marseille verschieben musste, postete er auf Instagram nun ein Update. Darin heißt es, dass er sich aufgrund von Problemen mit seiner Stimme einer ärztlichen Untersuchung unterzogen habe. Die Ärzte haben entschieden, dass der "Born in the U.S.A."-Sänger für die nächsten zehn Tage nicht singen sollte. Demnach müssen drei weitere Konzerte auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Leider ist es nicht das erste Mal, dass Bruce Konzerte verschieben muss. Bereits im vergangenen Jahr musste der Sänger mehrfach Konzerte vertagen oder gar absagen – zuletzt im September, weil er an einem Magengeschwür erkrankt war. Die Fans des Rockers zeigen sich verständnisvoll. "Natürlich bin ich traurig, aber das Wichtigste ist, dass Bruce sich schnell erholt", schreibt ein Fan unter dem aktuellen Statement. Ein weiterer meinte: "Bruce gibt immer sein Bestes! Traurig für angereiste Fans, aber das nächste Konzert wird dafür grandios werden!"

Anfang des Jahres musste Bruce einen zusätzlichen harten Schicksalsschlag erleiden. Im Januar ist seine Mutter im Alter von 98 Jahren verstorben. Das traf den Sänger sehr schwer, wie er mit einem rührenden Instagram-Video seiner Mama zeigte. Dazu zitierte er ein paar Zeilen aus seinem eigenen Song "The Wish". Er schrieb: "Ich erinnere mich, dass ich, Mama, am Morgen deinen Wecker klingeln hörte. Ich würde im Bett liegen und dir zuhören, wie du dich für die Arbeit fertig machst."

Getty Images Bruce Springsteen im April 2023

