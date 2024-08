Stella Stegmann erinnert sich an erstes Mal mit einer Frau

Aktuell ist Stella Stegmann (27) als erste bisexuelle Bachelorette im TV zu sehen. Im Bild-Interview verrät die Rosenverteilerin nun Details zu ihrem ersten Mal mit einer Frau. "Als ich dann das erste Mal nur mit einer Frau intim wurde und auch Gefühle dazu kamen, war das für mich superaufregend", erinnert sich die Influencerin. Während sie beim Techtelmechtel mit Männern stets gelassen war, plagten Stella beim Sex mit einer Frau zunächst Unsicherheiten: "Ich wusste auch nicht genau, wie ich mich verhalte. Obwohl ich selbst eine Frau bin, fand ich es mit dem gleichen Geschlecht erst mal total schwierig. Aber es ist einfach positiv aufregend zu erspüren, was der anderen Frau gefällt."

Ihre erste Beziehung mit einer Frau ging die 27-Jährige erst im vergangenen Jahr ein. Dass sie sich zu anderen Frauen hingezogen fühlt, war Stella aber bereits vorher bewusst. "Ich war immer der Ansicht, dass ich mir eine Beziehung nur mit einem Mann vorstellen kann und dann selbst ein wenig überrascht, als ich mich zum ersten Mal in eine Frau verliebt und eine Beziehung mit ihr geführt habe", so Stella.

Noch vor rund einem Jahr war die Reality-TV-Bekanntheit mit Anna Strigl durchs Leben gegangen, nachdem sie sich in der ersten Staffel von Too Hot To Handle: Germany kennengelernt hatten. Doch nur wenige Wochen nachdem sie ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten, war dann auch schon wieder Schluss. "Anna und ich haben uns getrennt. Wir haben einfach festgestellt, dass wir zu viele unterschiedliche Interessen haben und uns zu selten sehen", bestätigte Stella damals auf TikTok. Seitdem war es ruhig um ihr Liebesleben geworden – bei Die Bachelorette kann Stella nun aber wieder Vollgas geben.

