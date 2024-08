Thorsten Legat ist aus: Schockiert es die Dschungel-Fans?

Thorsten Legat (55) ist raus aus dem Allstars-Dschungelcamp. Nach seinem Exit vergießt der Ex-Fußballer bittere Tränen. Die Fans sind über seinen Rauswurf hingegen nicht allzu traurig. Auf X müssen die User offenbar eher darüber schmunzeln, dass der sonst so toughe Sportler Emotionen in Form von Tränen zeigt. "Weint der jetzt ernsthaft?", fragt ein User. Andere tun ihre Meinung über Thorstens Zeit im Dschungel kund. Fazit? Es ist besser, dass er nun nicht mehr um den Sieg kämpft. "Gut, dass Thorsten raus ist. Der war mir zu verbissen und ein bisschen zu manipulativ die letzten Tage", erklärt ein Zuschauer zudem.

Bei seiner Prüfung bildete er ein Team mit Luigi Birofio (25), das gegen Mola Adebisi (51) und Eric Stehfest (35) antreten musste. Letztere holten mehr Sterne und durften somit entscheiden, ob der Ex-Kicker oder der Italiener das Camp verlassen soll. Ihre Wahl fiel auf Thorsten. Laut dem GZSZ-Star hätte dieser zuletzt einige Aussagen im Dickicht getätigt, die gar nicht gingen.

Dabei spielt der Schauspieler wohl auf Thorstens Äußerungen zum Thema Emanzipation an. Mola hatte den anderen Legenden erklärt, nichts davon zu halten. "Also meine Frau ist meine Königin, aber ich bin das Gesetz", meinte der Moderator. Daran beteiligte sich Thorsten und stimmte seinem Mitstreiter in einigen Punkten zu.

Anzeige Anzeige

RTL Thorsten Legat, Allstars-Dschungelcamp 2024

Anzeige Anzeige

RTL Mola Adebisi im Allstars-Dschungelcamp, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Teilt ihr die Ansicht der Fans? Ja, Thorstens Dschungel-Zeit war zu Ende. Nee, ich hätte ihn gerne noch länger im Camp gesehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de