Thorsten Legat äußert sich zur Romanze seines Sohnes Nico

Was hält Thorsten Legat (56) von der neuen Liebelei seines Sohnes Nico Legat (27)? Der Prominent getrennt-Teilnehmer verkündete vor wenigen Tagen, dass er sich in einer Kennenlernphase mit Nina Kristin (42) befindet – Gefühle seien bereits mit im Spiel. Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn ist momentan nicht existent, doch im RTL-Interview verrät der Ex-Kicker, was er von seiner eventuellen Schwiegertochter hält: "Sie ist eine sehr hübsche Frau, das muss man sagen. Das ist eine zu große Hausnummer für unseren Sohn. Das ist so, als wenn ich einen kleinen Zwergpinscher habe und mit dem an der Leine gehe. [Er] sollte sich überlegen, ob er sich das antut."

Thorstens Meinung scheint Nico aber nicht zu beirren. Der TV-Casanova ist sich sicher: Nina ist die eine! "Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf diesen Kindergarten [...]. Da habe ich keine Lust drauf. Ich habe jetzt wirklich eine tolle Frau an meiner Seite", schwärmt er gegenüber dem Sender. Auch die Schauspielerin könnte mit dem neuen Mann in ihrem Leben wohl kaum glücklicher sein: "Es ist alles sehr neu, aufregend und ich bin einfach nur happy, dass er mich genau so nimmt, wie ich bin!"

Die Familie Legat sorgte mit ihrer Beziehung unter den Mitgliedern bereits häufiger für Schlagzeilen. Zuletzt erregte Thorsten das Interesse der Öffentlichkeit, weil er behauptet, sein Sohn Nico nehme Drogen. "Wenn man sein Hautbild sieht und seine Augen gesehen hat, wie glasig sie sind [...] Er soll die Drogen sein lassen, die er nimmt", stellte er gegenüber RTL fest. Angeblich solle der 27-Jährige "alles" an Rauschmitteln konsumieren, wofür es wohl auch Beweise gibt. Nico wies die Anschuldigungen bereits zurück.

Anzeige Anzeige

Joyn Nico und Thorsten Legat, "Das große Promi-Büßen"-Kandidaten 2024

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Nass Nico und Thorsten Legat

Anzeige Anzeige