Nico Legat macht sich über Aussagen von Papa Thorsten lustig

Nico Legat (27) bandelt aktuell mit Schauspielerin Nina Kristin (42) an, und so wie es scheint, könnte der Realitystar über die Frau an seiner Seite nicht glücklicher sein. Obwohl er momentan keinen Kontakt zu seinem Vater Thorsten Legat (56) pflegt, amüsiert er sich über die Aussagen, die der Ex-Fußballer in einem Interview über die neue Romanze seines Sohnes getroffen hat. "Ich und meine Liebe, wir lachen uns gerade ein bisschen kaputt. Also erst mal ist sie eine Hausnummer zu groß für mich. Und seit neustem, wusste ich gar nicht, dass ich so ein Zwergpinscher bin, ne?!", wiederholt Nico die Worte seines Vaters in seiner Instagram-Story mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Anstatt sich über die fiesen Worte seines Vaters aufzuregen, nimmt Nico die Aussagen mit Humor auf. "Aber nur mal so nebenbei. In diesem Sinne, gute Nacht. Ich muss noch mal kurz an die Leine und muss nach draußen, dann wisst ihr Bescheid – muss mal pinkeln", scherzt der einstige Temptation Island-Teilnehmer und fügt hinzu: "Schei*e, das tat schon ein bisschen weh, aber muss ich als Mann jetzt hinnehmen."

In einem RTL-Interview war Thorsten gefragt worden, was er von der Liebelei des 27-Jährigen halte. "Sie ist eine sehr hübsche Frau, das muss man sagen. Das ist eine zu große Hausnummer für unseren Sohn. Das ist so, als wenn ich einen kleinen Zwergpinscher habe und mit dem an der Leine gehe. [Er] sollte sich überlegen, ob er sich das antut", stellte der Sportler klar. Die Vater-Sohn-Beziehung von Thorsten und Nico sorgte in der Vergangenheit regelmäßig für Schlagzeilen. Zuletzt hatte der 56-Jährige behauptet, dass Nico ein Drogenproblem habe. Auch diese Behauptung kommentierte der Ex von Sarah Liebich und wies die Vorwürfe zurück.

RTL / Markus Nass Nico und Thorsten Legat

Adolph,Christopher / ActionPress Thorsten Legat und sein Sohn Nico, 2019

