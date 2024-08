Welchen Allstars-Dschungelcamper wollt ihr nicht mehr sehen?

Das Allstars-Dschungelcamp neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Die heiß begehrte Dschungelkrone ist für die verbleibenden Stars nun in greifbarer Nähe – aber wer wird am Ende von dem Moderatoren-Duo Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) zum Sieger gekrönt? Die Chance auf die Krone haben bisher noch: Gigi Birofio (25), Eric Stehfest (35), Elena Miras (32), Kader Loth (51), Sarah Knappik (37), Georgina Fleur (34), Daniela Büchner (46), Mola Adebisi (51) und Thorsten Legat (55). Welchen Camper könnt ihr nicht mehr sehen und wollt ihn von der Bildfläche haben?

Von anfänglich 13 Dschungellegenden sind mittlerweile nur noch neun im Rennen, die um den Titel kämpfen. Als Erstes musste David Ortega (39) den afrikanischen Dschungel verlassen. Dem einstigen Köln 50667-Star folgte Hanka Rackwitz (55) – allerdings freiwillig. Die "mieten, kaufen, wohnen"-Bekanntheit hielt es nicht mehr aus und rief den legendären Satz: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus." Anschließend folgten Winfried Glatzeder (79) und Giulia Siegel (49), die von ihren Mitstreitern herausgewählt wurden.

Die Nerven der Dschungellegenden liegen mittlerweile schon mehr als blank – Streitigkeiten gehören im Camp an die Tagesordnung. Sowohl zwischen den Frauen als auch zwischen den Männern kracht es immer wieder. In der vergangenen Folge geraten Thorsten und Gigi aneinander. Als es darum ging, ob der Vater von Nico Legat (26) oder Elena in der Dschungelprüfung antreten müssen, zögerte der einstige Profikicker. "Ich finde es eher scheiße, dass er sich nicht gleich gemeldet hat, dass er es macht. Ein bisschen komisch. Du lässt doch nicht ein Mädchen zuerst gehen", schoss Gigi gegen seinen Kontrahenten und fügte hinzu: "Du bist doch die Maschine Thorsten, Karate Kid, der gegen Dinosaurier kämpft."

Giulia Siegel im Allstars-Dschungelcamp

Gigi Birofio im Allstars-Dschungelcamp 2024

