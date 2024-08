Nicht Manns genug? Dschungelcamp-Gigi schießt gegen Thorsten

Im Allstars-Dschungelcamp steht die nächste Prüfung an. Antreten müssen entweder Thorsten Legat (55) oder Elena Miras (32) – doch seit Giulia Siegel (49) wegen einer verhauenen Prüfung auf der Abschussliste des Camps landete und schließlich gehen musste, sind die Promis vorsichtiger geworden. Auch der sonst so ehrgeizige Thorsten hadert für einen Moment und schüttelt den Kopf, meldet sich dann jedoch freiwillig. Seinem Mitstreiter Luigi Birofio (25) kommt das spanisch vor. "Ich finde es eher scheiße, dass er sich nicht gleich gemeldet hat, dass er es macht. Ein bisschen komisch. Du lässt doch nicht ein Mädchen zuerst gehen", erklärt er gegenüber Elena und fügt hinzu: "Du bist doch die Maschine Thorsten, Karate Kid, der gegen Dinosaurier kämpft."

Thorsten scheint wirklich damit zu rechnen, dass er nach der Prüfung das Camp verlassen könnte und verabschiedet sich schon mal. Als weitere Möglichkeit sieht der Ex-Fußballer, dass er nach der bestandenen Prüfung jemand anderes hinauskicken muss – in dem Falle möchte Thorsten das Schicksal entscheiden und seine Mitstreiter Stöckchen ziehen lassen. Kurz darauf erklärt er aber Gigi gegenüber: "Dann muss ich natürlich den Stärksten rauswählen, das weißt du." Der TV-Casanova meint, Thorstens Spiel mittlerweile durchschaut zu haben. Er beteuert: "Ich bin auch nicht der Beste, was das 'Mann sein' angeht, aber da musst du Mann genug sein und aufstehen, ohne zu denken. Und das fand ich sehr, sehr schwach." Auch Georgina Fleur (34) pflichtet ihm bei: "Als Mann musst du sagen: 'Ich mach's!'"

Elena plagt derweil ein schlechtes Gewissen, da statt ihr nun Thorsten die Prüfung bestreiten muss und seinen Platz im Camp riskiert. Der einstige Profisportler gibt sich jedoch zuversichtlich und nimmt sie väterlich zum Trost in den Arm. "Auch immer dieser Papainstinkt. Papa, Papa. Der muss erst mal zu Hause Papa sein und dann kann er hier Papa sein", stichelt Gigi weiter und spielt auf Thorstens familiäre Probleme an. In den vergangenen Folgen sprach er bereits über seine schwierige Beziehung zu seinen Söhnen Leon und Nico (26).

Anzeige Anzeige

RTL Gigi Birofio im Allstars-Dschungelcamp 2024

Anzeige Anzeige

RTL Luigi Birofio, Elena Miras und Thorsten Legat im Allstars-Dschungelcamp

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Gigi hat mit seiner Unterstellung recht? Ja, Thorsten ist gar nicht so furchtlos, wie er es immer darstellt. Nee, das ist Quatsch. Es ist ein Spiel, natürlich denkt Thorsten auch an seinen eigenen Vorteil. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de