Wendy Williams wurde erstmals nach Demenz-Diagnose gesichtet

Vor etwa einem halben Jahr wurde die Demenz- und Aphasie-Diagnose von Wendy Williams (60) bekannt. Die Moderatorin hatte sich aber bereits vergangenes Jahr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und wurde seitdem nicht mehr gesehen – bis jetzt! Wie ein Beitrag auf Instagram zeigt, besuchte sie kürzlich einen Wellness-Laden in ihrem Heimatstaat New Jersey. Auf dem Foto posiert die TV-Persönlichkeit mit dem Inhaber des Shops und hält dabei eine Einkaufstüte und einen großen Blumenstrauß in der Hand.

Wie der Manager des Shops gegenüber The U.S. Sun erklärt, sei Wendy währenddessen in Gesellschaft ihres Sohnes Kevin (24) Hunter Jr. gewesen und habe sich nach Produkten gegen Hirnnebel, Stress und Kreislaufprobleme erkundigt. Außerdem verrät er: "Ich hatte erwartet, dass sie nicht so scharfsinnig sein würde – aber ich war sehr beeindruckt. Dann gab es aber einen Moment, in dem sie wegschaute, während wir uns unterhielten, und ich war nicht sicher, ob sie noch bei uns war, aber ansonsten war sie sehr aufmerksam."

Es dürfte jedoch überraschen, dass die 60-Jährige in Begleitung eines Familienmitglieds war. Nach ihrer Diagnose war Wendy nämlich einem gesetzlichen Vormund unterstellt worden – der laut People den Angehörigen der Talkshow-Legende verbietet, Kontakt zu ihr aufzunehmen. "Wendy Williams' Familie ist aufgrund des laufenden Rechtsstreits und der Tatsache, dass ihnen der Kontakt weitgehend verwehrt wurde, nicht in der Lage, Aussagen über ihren aktuellen Zustand und ihren Aufenthaltsort zu treffen", offenbarte eine Quelle gegenüber dem Magazin.

ActionPress / Pichichipixx.com / SplashNews.co Wendy Williams mit ihrem Sohn Kevin

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

