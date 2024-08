Adam Sandler feiert die Liebe von Taylor Swift und Travis

Adam Sandler (57) ist einer der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods. Er selbst kommt aber bei einem ganz bestimmten Promi-Pärchen total ins Schwärmen – nämlich bei den gefeierten Turteltauben Travis Kelce (34) und Taylor Swift (34)! Adam bekundet seine Begeisterung bei einem besonderen Auftritt im Podcast "New Heights" gegenüber Travis und seinem Bruder Jason Kelce (36) persönlich. Dort meint er in Bezug auf die Romanze des Sportlers mit der Pop-Sängerin völlig euphorisch: "Als ihr beide angefangen habt, euch zu treffen, hat meine gesamte Familie gesagt: 'Ja! Schau, wie toll sie zusammen sind!'"

Mit diesen Lobeshymnen hat der NFL-Star offenbar überhaupt nicht gerechnet. Travis scheint durch die Worte des US-Amerikaners überfordert und antwortet lediglich schüchtern: "Du bringst mich zum Schwitzen, Mann." Der "Meine erfundene Frau"-Star kommt schließlich auch auf die Musik von Taylor zu sprechen. Dabei stellt sich heraus, dass nicht nur seine Töchter diese lieben, sondern auch er selbst mittlerweile ein waschechter Swiftie ist: "Ich höre ihr gerne im Auto zu. Ich liebe, was sie zu sagen hat – jede Botschaft, jede Melodie."

Adams Verhältnis zu seinen Kindern ist aber nicht in jeder Hinsicht so harmonisch – seine Töchter sorgen sich nämlich derzeit um seine Gesundheit! Im Gespräch mit People bei der Premiere seiner neuen Comedy-Show "Adam Sandler: Love You" verriet er kürzlich, dass seine Kinder Sadie und Sunny ihn zuletzt immer dazu motivieren, mehr auf seinen Körper Acht zu geben: ⁣"Sie kümmern sich immer um mich und meine Gesundheit, so wie ich es bei meinem Vater getan habe."

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler

Getty Images Adam Sandler mit Frau Jackie und seinen Töchtern

