Die Töchter von Adam Sandler sorgen sich um seine Gesundheit

Adam Sandler (57) ist für seine witzigen und frechen Filmrollen weltweit bekannt. Privat hat der Schauspieler aktuell jedoch nicht so viel zu lachen – seine Kinder sorgen sich nämlich um seine Gesundheit! Im Gespräch mit People bei der Premiere seiner neuen Comedy-Show "Adam Sandler: Love You" am Dienstag in New York City verriet er, dass seine Töchter Sadie und Sunny ihn immer wieder dazu ermutigen, mehr auf seine Gesundheit zu achten: ⁣"Sie kümmern sich immer um mich und meine Gesundheit, so wie ich es bei meinem Vater getan habe."

Die gesamte Familiensituation erinnere den Komiker an seine eigene Vergangenheit. Als er noch ein Kind war, beschimpfte er wohl immer seinen Vater und forderte ihn auf, mit dem Rauchen aufzuhören. Heute erlebe er ähnliche Szenarien, da ihn nun seine Kinder aus ähnlichen Gründen anschreien. Das Hauptproblem sei wohl sein stressiger Lebensstil und die ungesunde Ernährung: "Ich sollte mich einfach beruhigen und versuchen, ein bisschen mehr wie ein normaler Mensch zu essen."

Abgesehen von den privaten Herausforderungen im Leben des Produzenten konnte er sich zuletzt über einen ganz besonderen Titel freuen: Im vergangenen Jahr schaffte er es auf den ersten Platz der "Forbes"-Liste der Top-Verdiener in Hollywood! Mit einem unglaublichen Nettoeinkommen von rund 67 Millionen Euro ließ er seine Konkurrenz hinter sich. Die beeindruckenden finanziellen Erfolge verdankt der US-Amerikaner größtenteils seiner profitablen Zusammenarbeit mit Netflix, wo er unter anderem in "Murder Mystery" an der Seite von Jennifer Aniston (55) brillierte.

Getty Images Adam Sandler, Juni 2023

Getty Images Jennifer Aniston und Adam Sandler in Paris 2023

