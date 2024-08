"Anderer Mensch": Lana Del Rey begeistert Fans mit Glow-up

Lana Del Rey (39) performte in diesem Monat als Hauptact auf dem berühmten Reading and Leeds Festival in Großbritannien. Dabei waren ihre fulminanten Bühnenshows nicht das Einzige, womit die "Video Games"-Interpretin für Gänsehautmomente sorgte. Auch ihr neuer Look begeisterte das Publikum ziemlich. In einem Video, das gerade auf TikTok die Runde macht, zeigt sich die Sängerin komplett verwandelt. In einem gelben Minikleid, mit wehenden Haaren und einem sonnengeküssten, durchtrainierten Body gibt sie ihren Sommerhit "Summertime Sadness" zum Besten. Das Glow-up des Superstars überrascht auch die Fans im Netz. "Verdammt, diese Transformation" und "Sie sieht einfach aus wie ein anderer Mensch, heftig" lauten nur einige der Kommentare.

Bereits mit ihrem Auftritt auf dem Coachella-Festival im April löste Lana Spekulationen über ihr Gewicht aus – die Sängerin präsentierte sich auf der Bühne mit einer deutlich schlankeren Figur. Fans unterstellten der "Born To Die"-Interpretin sogar, die verschreibungspflichtigen Ozempic-Abnehmspritzen benutzt zu haben. Mit einem Foto, das die Musikerin im Mai auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte, setzte sie den Unterstellungen ein Ende. Auf dem Schnappschuss ist sie mit einem Sweatshirt des namhaften Fitnessstudios Dogpound zu sehen. Der Gründer des Unternehmens ist Kirk Myers – er ist auch der Personaltrainer von Taylor Swift (34). Dieser verriet im Interview mit Vogue, dass die meisten seiner Kunden den Weg zu ihm durch "Mundpropaganda" finden sollen. Es liegt also nahe, dass die 34-Jährige ihrer Freundin das Studio empfohlen hat.

Dass Lana sich momentan offenbar pudelwohl in ihrer Haut fühlt, zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Auf den Schnappschüssen, die im Juli aufgenommen wurden, ist zu sehen, wie die Beauty einen amüsanten Tag mit Freunden in New York City verbringt. Mit ihnen ging sie zusammen in einem Buchladen bummeln und wirkte dabei total entspannt – mit einem breiten Lächeln im Gesicht.

Anzeige Anzeige

ActionPress/BFA Lana Del Rey und Taylor Swift, Grammy Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lana Del Rey im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Lanas Glow-up? Sie sieht erholt und wunderschön aus. Na ja, ich sehe keinen großen Unterschied... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de