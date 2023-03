Nach "Let's Dance": So verstehen sich Abdelkarim und Kathrin

Ihre gemeinsame Zeit war wirklich nicht lang! Gemeinsam mit Profi Kathrin Menzinger (34) schwang Abdelkarim (41) in der diesjährigen Staffel von Let's Dance wöchentlich das Tanzbein. Vergangenen Freitag reichte es jedoch nicht für das Promi-Tänzer-Duo und sie mussten die Show leider verlassen. Doch wie verbleiben der Komiker und die Profitänzerin nun? Gegenüber Promiflash verrät Abdelkarim, wie sein aktuelles Verhältnis zu Kathrin ist!

"Zwei Wochen sind nicht viel, aber in diesen zwei Wochen haben wir viermal die Woche gemeinsam trainiert plus Donnerstag Proben und Freitag Show. Also ja, eine sehr kurze Zeitspanne, aber eine intensive Zusammenarbeit", äußert sich der Kabarettist im Interview mit Promiflash. Dabei haben sie gut und fokussiert trainiert und dabei auch ziemlich viel gelacht. "Wir verstehen uns nach wie vor super", verrät der 41-Jährige zudem.

Doch wie geht es dem Moderator eigentlich nach seinem frühen "Let's Dance"-Aus? "Mir geht es super, weil ich merke, wie sich mein Körper über die Erholung freut. Das ist immerhin seit Langem die erste Woche, in der ich nicht täglich 37.000 Kalorien verbrenne", erzählt Abdelkarim. Dennoch finde er es auch schade, nicht mehr dabei zu sein und glaube, dass Kathrin noch einiges aus ihm hätte rausholen können. "Gemessen an den gezeigten Leistungen in Show zwei wäre es noch schader, wenn ein anderer rausgeflogen wäre", gibt er jedoch auch zu.

Getty Images Abdelkarim und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance" 2023

